Ας γίνει το φονικό στα Βορίζια η απαρχή μιας διακομματικής συνεννόησης!
Το πολιτικό προσωπικό της κεντρικής σκηνής αλλά της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του!
Πέντε μέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια, αφού «μίλησαν» τα καλασνικοφ και τα κουμπούρια, επιχειρείται σιγά σιγά και όσο ξεπερνιέται το αρχικό σοκ όλων μας για τα όσα συνέβησαν, να αρθρώσει κάποιο λόγο και η κοινωνία.
Δεν είναι ώρα για λόγια, εκκλήσεις, ψηφίσματα και τοποθετήσεις του "αέρα".
Διαβάστε για την ανάγκη διακομματική συνεννόησης με αφορμή το φονικό στα Βορίζια