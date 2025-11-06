Ας γίνει το φονικό στα Βορίζια η απαρχή μιας διακομματικής συνεννόησης!

Πέντε μέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια, αφού «μίλησαν» τα καλασνικοφ και τα κουμπούρια, επιχειρείται σιγά σιγά και όσο ξεπερνιέται το αρχικό σοκ όλων μας για τα όσα συνέβησαν, να αρθρώσει κάποιο λόγο και η κοινωνία.

Δεν είναι ώρα για λόγια, εκκλήσεις, ψηφίσματα και τοποθετήσεις του "αέρα".

Διαβάστε για την ανάγκη διακομματική συνεννόησης με αφορμή το φονικό στα Βορίζια