Στην Κρήτη αύριο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια φέρνει και πάλι στην Κρήτη τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος πριν από περίπου ένα μήνα είχε επισκεφθεί και πάλι το νησί, παραθέτοντας συνέντευξη τύπου, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των υπηρεσιών Ασφαλείας των τεσσάρων νομών αλλά και του Οργανωμένου, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Κρήτης.

