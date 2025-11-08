Η σκιά της εκδίκησης πάνω από τα Βορίζια – Η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει τον άνθρωπο-κλειδί

Μία εβδομάδα μετά τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, η Κρήτη παραμένει ανάστατη. Δύο άνθρωποι νεκροί, δεκάδες σφαίρες, και μια βόμβα σε οικοδομή που φαίνεται πως άναψε το φιτίλι μιας παλιάς βεντέτας. Το ερώτημα που καίει τους αστυνομικούς: ποιος έβαλε τη βόμβα που οδήγησε στο αιματοκύλισμα;

Οι έρευνες «δείχνουν» Αλικαρνασσό

H ΕΛ.ΑΣ. «ξεψαχνίζει» κάθε κομμάτι του παζλ, τόσο για να ταυτοποιήσει όλους όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή όσο και για να εντοπίσει τον άνθρωπο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Και κάπως έτσι, το βλέμμα των αρχών στρέφεται προς τις φυλακές Αλικαρνασσού.



Εκεί κρατείται από τον περασμένο Σεπτέμβριο ο μεγαλύτερος αδελφός του Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων. Ο κρατούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, μαζί με τον ανιψιό και τον γαμπρό του, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε ρόλο ή γνώση για τη βόμβα που προηγήθηκε του μακελειού.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος, αφού μόλις πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική έφοδος των αρχών στις φυλακές Αλικαρνασσού, από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., μια κίνηση που δείχνει πως κάτι «ψάχνουν» πολύ συγκεκριμένο.

«Μίλησαν» τα όπλα – αλλά όχι οι άνθρωποι

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα, ωστόσο «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα».



Οι βαλλιστικές εξετάσεις στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια συνεχίζονται, καθώς οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποια όπλα «μίλησαν» και ποιος τα κρατούσε. Παράλληλα, κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν έχει παραδεχθεί μέχρι στιγμής παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία — γεγονός που κάνει το κουβάρι της υπόθεσης ακόμη πιο δύσκολο να ξετυλιχθεί.

«Άρωμα» αρχαιοκαπηλίας

Όπως αποκάλυψε στο Actio24, ο Γιώργος Τσούκαλης, η υπόθεση έχει «άρωμα αρχαιοκαπηλίας» αφού 6 συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο στο Ηράκλειο Κρήτης ενδέχεται να συνδέονται με το φονικό. Ο ιδιωτικός ερευνητής, μεταξύ άλλων, επισήμανε πως «το ελληνικό FBI κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Θα σας δώσω και μια είδηση. Στις 23 Απριλίου στο Ηράκλειο είχε γίνει η σύλληψη 6 ατόμων, οι οποίο κατείχαν αρχαία. Η υπόθεση στα Βορίζια έχει άρωμα αρχαιοκαπηλίας από εκείνη που συνεργάστηκα εγώ στο Ηράκλειο με το ελληνικό FBI».



Συνεχίζοντας μάλιστα υπογράμμισε ότι «πρέπει να διευκρινίσουμε πως αυτό δεν είναι βεντέτα. Οι βεντέτες έχουν κανόνες. Έχουν πλαίσια. Στις βεντέτες δεν πειράζουν μια γυναίκα. Οι συγκεκριμένες οικογένειες έχουν κάνει γάμους, βαφτίσια μεταξύ τους».