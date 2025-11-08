Συγκλονιστική μαρτυρία από τα Βορίζια: Συγγενής της 56χρονης αποκαλύπτει τα τελευταία της λόγια

Την ώρα που οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια είναι σε εξέλιξη, η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη περιγράφει τα όσα έζησε εν μέσω των πυροβολισμών και πώς είδε την 56χρονη να πεθαίνει μπροστά της.



«Είχαμε ανέβει πάνω στην σκάλα γιατί ακούσαμε φωνές. Ακούστηκαν πυροβολισμοί από πάνω. Έπεσε η κουνιάδα μου κάτω. Νόμιζα ότι την έσπρωξαν. Πήγα να την σηκώσω. Είχα πέσει κάτω και άκουγα πυροβολισμούς. Πήγα να σηκωθώ και ακούω το αμάξι που ερχότανε με χίλια. Είδα που έβγαλε το όπλο. Το είδα από το τζάμι. Μετά άκουσα έναν ήχο και είδα την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα», αποκάλυψε η γυναίκα στον Alpha για τις πρώτες στιγμές του αιματηρού περιστατικού.



Στη συνέχεια, η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη αναφέρθηκε στα τελευταία λόγια της 56χρονης, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.



«Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν "δεν μπορώ, δεν μπορώ" και ξεψύχησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την ίδια να δηλώνει για το γεγονός ότι η ίδια σώθηκε: «Από θαύμα ζω».