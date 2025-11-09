Έκρηξη και μακελειό στα Βορίζια: «Κλειδώνει» ο φυσικός αυτουργός — επτά συλλήψεις και νέες αποκαλύψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δύο παράλληλες αστυνομικές έρευνες για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έκρηξη μέσα σε σπίτι προηγήθηκε της ανταλλαγής πυροβολισμών που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε επτά συλλήψεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση δείχνει να αφορά ένα καλά οργανωμένο σχέδιο με πολλαπλούς εμπλεκόμενους.

Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη — γεγονός που πυροδότησε την ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Εντολή μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού;

Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί συνδέουν τον δράστη με την οικογένεια Καργάκη, ενώ υπάρχουν ενδείξεις επικοινωνιών που φτάνουν μέχρι τα σωφρονιστικά καταστήματα.

Η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του μηχανισμού να δόθηκε από μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού. Κατά την έρευνα της ΕΚΑΜ σε κελιά την περασμένη Τρίτη, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και άλλα στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση.

Ο κατασκευαστής της βόμβας και οι «παλιοί γνώριμοι»

Παράλληλα, οι έρευνες δείχνουν πως ο κατασκευαστής της βόμβας προέρχεται από διαφορετική οικογένεια σε κοντινό χωριό και δεν είχε άμεση εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό.

Μέλη αυτής της οικογένειας έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοιες ενέργειες, ενώ ο φερόμενος «ηθικός αυτουργός» φέρεται να είχε επαφές με πρόσωπα της οικογένειας Καργάκη πριν την έκρηξη.

Νέες καταθέσεις και προσαγωγές

Στο πλαίσιο των ερευνών, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, μαζί με δύο ακόμη κρατούμενους που σχετίζονται με τα ευρήματα της ΕΚΑΜ.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες, ψηφιακά ίχνη και τηλεφωνικά δεδομένα που αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του μακελειού.

Drone και ανιχνευτές μετάλλων στις έρευνες

Οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με τη συνδρομή drone, τα οποία χαρτογραφούν ύποπτα σημεία, φρέσκα σκαψίματα, σπηλιές ή πρόχειρες κρυψώνες.

Ακολουθούν στοχευμένες έρευνες στο έδαφος με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού μετάλλων, σε μια προσπάθεια να βρεθεί το οπλοστάσιο που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

Από τα βίντεο-ντοκουμέντα που ήρθαν στη δημοσιότητα, δύο συλληφθέντες εμφανίζονται να πυροβολούν με καλάσνικοφ σε γλέντια, εικόνες που αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο για την προσαγωγή τους. Ο 48χρονος, δεύτερος συλληφθείς, αρνείται κάθε κατηγορία, όπως και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη. Στις εικόνες που μετέδωσε το Star, οι δύο άνδρες φαίνονται να συμμετέχουν μαζί — τόσο στα πυρά όσο και σε οικογενειακές εκδηλώσεις.

Ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου και το «βίντεο με τα αρνιά»

Ένα ακόμη πρόσωπο που μπλέκεται στην υπόθεση είναι ο 84χρονος Γ.Κ., γνωστός στην Κρήτη για τη δράση του στα αγροτικά ζητήματα και τη θέση του ως προέδρου κτηνοτροφικού συλλόγου. Σε βίντεο φαίνεται να τραβάει πλάνα την ώρα που συγγενείς σφάζουν αρνιά, ενώ δίπλα του εμφανίζεται ο 43χρονος που φέρεται να κρατούσε το καλάσνικοφ. Ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα έγραφε: «Να πολεμάτε με τη δύναμη του μυαλού και της ψυχής», φράση που σήμερα μοιάζει ειρωνική μπροστά στη φονική πραγματικότητα.

«Τρεις τον σκότωσαν» — τα λόγια της αδελφής του Φανούρη

Η αδερφή του 39χρονου νεκρού δήλωσε στο Star πως ο ιατροδικαστής που όρισε η οικογένεια εντόπισε τέσσερα θανατηφόρα τραύματα από τρία διαφορετικά όπλα.

«Τρεις είναι αυτοί που σκότωσαν τον αδερφό μου και πρέπει να πληρώσουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα», είπε συγκλονισμένη.

Το «κλειδί» βρίσκεται στα όπλα

Η απάντηση για τη μοιραία βολή στον Φανούρη Καργάκη θα δοθεί μόνο όταν εντοπιστούν τα όπλα, τόσο τα πιστόλια των 9 mm όσο και η καραμπίνα με το καλάσνικοφ που ακόμη αγνοούνται. Μέχρι τότε, οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η τοπική κοινωνία των Βοριζίων παραμένει παγωμένη μπροστά σε ένα αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών που συγκλόνισε ολόκληρη την Κρήτη.