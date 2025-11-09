Βορίζια: Οι δύο άξονες που εστιάζει η ΕΛΑΣ - Ψάχνουν στον Ψηλορείτη όπλα και μάρτυρες «κλειδιά»

Τη Δευτέρα (10/11) αναμένεται να απολογηθούν πέντε από τους συνολικά επτά κατηγορουμένους για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άναψε ξανά τη «φωτιά» της βεντέτας στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε δύο κατευθύνσεις:

- α) στον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη και

- β) στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο της ΕΚΑΜ αναχώρησε το πρωί της Κυριακής από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή του Ψηλορείτη.

Εκεί, εκτός από τον αναζητούμενο οπλισμό, οι αστυνομικοί αναζητούν και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα οποία εγκατέλειψαν το χωριό μετά το περιστατικό. Οι δύο άνδρες φέρονται να έχουν έρθει σε επαφή με τις οικογένειές τους, ωστόσο η ΕΛΑΣ επιδιώκει να λάβει καταθέσεις, καθώς θεωρούνται αυτόπτες μάρτυρες και δεν προκύπτουν στοιχεία εμπλοκής τους.

Παράλληλα, στις φυλακές Αλικαρνασσού εξετάζονται μαρτυρίες και πιθανοί συσχετισμοί μεταξύ κρατουμένων από την οικογένεια Καργάκη και άλλων συγκρατουμένων τους, ωστόσο όλοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στη σχεδίαση της επίθεσης.

Ανοίγουν τα σχολεία – Παρέμβαση παιδοψυχολόγων

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό, τα σχολεία στα Βορίζια ανοίγουν ξανά τη Δευτέρα, με την παρουσία παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που θα παραμείνουν στο χωριό το επόμενο διάστημα για τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Άξιο αναφοράς είναι πως δεν τελέστηκαν σήμερα, Κυριακή, τα μνημόσυνα, εννέα ημέρες μετά το συμβάν, τόσο για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη όσο και για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Κατά το κήρυγμά του, ο ιερέας του χωριού κάλεσε τους κατοίκους σε αυτοσυγκράτηση και προσπάθεια για ειρηνική συνύπαρξη, τονίζοντας πως «η ειρήνη πρέπει να υπερισχύσει της βίας».

Νέες πληροφορίες για τη φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με την εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», η πλευρά του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη αναμένεται αύριο Δευτέρα να υποστηρίξει ότι υπάρχει μαρτυρία πως η 56χρονη δέχτηκε πυρά πριν ο ίδιος ανοίξει πυρ, ενώ αναμένεται να ζητήσει να γίνει αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες που εμφανίζονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα το μοιραίο Σάββατο.