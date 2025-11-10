Βορίζια: Απολογούνται οι 2 κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη - Γρίφος τα χαμένα όπλα και η βόμβα

Μπορεί να έχουν περάσει μόλις εννέα ημέρες μετά το φονικό στα Βορίζια, που συγκλόνισε την Ελλάδα, αλλά οι αρχές ακόμα προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της βεντέτας. Στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης σήμερα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα οι δυο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη.

Τα όσα θα πουν θεωρούνται κρίσιμα προκειμένου οι δικαστικές αρχές να βάλουν στην θέση τους τα κομμάτια του παζλ για το αιματοκύλισμα, ενώνοντας τις απολογίες τους με όσα κατέθεσαν χθες τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Στις απολογίες τους τα τρία αδέρφια, υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα όπλα και τους πυροβολισμούς. «Κανείς δεν κρατούσε όπλο και κανείς δεν πυροβόλησε» φέρεται να ισχυρίστηκαν τα τρία αδέρφια, σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr.

Σε Εισαγγελία και Αστυνομία ελπίζουν ότι τα όσα θα καταθέσουν τα μέλη της οικογένειας Καργάκη, μαζί με τις απολογίες των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μπορεί να συνθέσουν το παζλ με την διαδρομή του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.

Ακόμα ψάχνουν τα όπλα

Τα όπλα είναι ακόμα άφαντα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών της αστυνομίας. Τα Βορίζια είναι ορεινό χωριό και γύρω από τον οικισμό μπορεί να υπάρχουν πολλές πιθανές κρυψώνες στο πετρώδες και δυσπρόσιτο έδαφος.

Η αστυνομία θα συνεχίσει τις έρευνες ενώ αναμένεται να αναζητηθούν και άλλα πρόσωπα από τις δυο οικογένειες προκείμενου να καταθέσουν. Παράλληλα, εξετάζονται με προσοχή όλα τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα δρομολόγια αυτοκίνητων λίγο μετά από το περιστατικό μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Ποιοι έβαλαν την βόμβα

Όσον αφορά στον εκρηκτικό μηχανισμό και τις έρευνες που διεξάγονται, σύμφωνα με το cretalive.gr οι Αρχές έχουν ενδείξεις για τους δράστες-άλλος εκτιμάται ότι τοποθέτησε την βόμβα και άλλος την έφτιαξε-όμως κινούνται με πολύ προσεκτικά βήματα για να «δέσουν» την υπόθεση. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο «κάδρο», ως ύποπτος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, βρίσκεται πολύ νεαρής ηλικίας άτομο, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Καργάκη, ενώ για την κατασκευή της βόμβας οι Αρχές έχουν υποψίες για άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έχει στη φυλακή συγγενικό του πρόσωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται να «δεθούν» με αντικειμενικά ευρήματα και όχι με εκτιμήσεις και με στοιχεία που εύκολα μπορούν να ανατραπούν και να αιτιολογηθούν.

Προφυλακιστέοι τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία και οι τρεις άνδρες της οικογένειας Φραγκιαδάκη που πέρασαν χθες Κυριακή (09/11) το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αναμένεται να μεταχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της οικογένειας, οι οποίοι ήταν τραυματίες και νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό Φραγκιαδάκη και έναν 30χρονο πρώτο ξάδερφο τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οδηγήθηκαν σε διαφορετικές φυλακές της χώρας και συγκεκριμένα ο ένας στις φυλακές Κορυδαλλού κι ο άλλος σε σωφρονιστικό κατάστημα της Λάρισας.

Άνοιξαν τα σχολεία

Παρά τους αυστηρούς ελέγχους και την ισχυρή αστυνομική δύναμη, το κλίμα στο αιματοβαμμένο χωριό της Κρήτης είναι πιο ήρεμο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν παρατηρείται ένταση, ούτε αυξημένη κινητικότητα κατοίκων στους δρόμους, γεγονός που συμβάλλει σε μια εικόνα σχετικής ομαλότητας.



Το πρώτο κουδούνι «ήχησε» σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βοριζίων, με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να επιστρέφουν στις τάξεις για πρώτη φορά μετά την φονική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα.