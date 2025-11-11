Φαρ ουέστ στην Κυψέλη με 6 πυροβολισμούς - Ένας τραυματίας

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου στην Κυψέλη, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ πολλές φορές, οδηγώντας στον τραυματισμό ενός 56χρονου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, άγνωστο άτομο πυροβόλησε 6 φορές στον αέρα μπροστά από καφενείο στην οδό Δροσοπούλου.

Μάλιστα, όπως τονίζουν οι περιγραφές, μοτοσικλέτα πέρασε μπροστά από το κατάστημα, με έναν εκ των δύο αναβατών να ανοίγει πυρ.

Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, οι κάτοικοι τηλεφώνησαν στο Κέντρο Άμεσης Δράσης, ενημερώνοντας για τους πυροβολισμούς ενώ υπήρχε αναφορά για τραυματία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις αλλά δεν εντόπισαν κάποιον τραυματία, ωστόσο βρήκαν έξι κάλυκες από το πιστόλι στο πεζοδρόμιο.

Λίγη ώρα αργότερα η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από το νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ότι προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά ένας άνδρας με τραύμα από σφαίρα στο πόδι. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, πρόκειται για έναν 56χρονο υπήκοο Νιγηρίας, που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς στην Κυψέλη.

Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.