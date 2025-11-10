Συναγερμός στην Κυψέλη: Άγνωστος πυροβόλησε 6 φορές στον αέρα - Στο σημείο η ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας (10/11) στην Αστυνομία, όταν αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στην οδό Δροσοπούλου στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γίνεται λόγος πως πρόκειται για ένα άγνωστο άτομο που πυροβόλησε 6 φορές στον αέρα μπροστά από καφενείο. Μάλιστα, όπως αναφέρουν περιγραφές, μηχανή πέρασε μπροστά από το κατάστημα, με έναν εκ των δυο αναβατών να ανοίγει πυρ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο, ενώ εντόπισαν κάλυκες από το πιστόλι στο πεζοδρόμιο.

Οι αστυνομικοί, που έφτασαν στον χώρο, δεν βρήκαν τραυματισμένο άτομο, ωστόσο επικοινωνούν με νοσοκομεία ώστε να διαπιστωθεί αν κάποιος τραυματισμένος πήγε με δικά του μέσα.