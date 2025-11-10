Σύγκρουση αμαξοστοιχίας της Hellenic Train με δίκυκλο στη Λένορμαν - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

Επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με δίκυκλο στη Λένορμαν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Όπως έγινε γνωστό από τη Hellenic Train, το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2025, στις 19:50, η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο, προσέκρουσε σε δίκυκλο όχημα το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών - Λαρίσης.

Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών.

