Σύγκρουση αμαξοστοιχίας της Hellenic Train με δίκυκλο στη Λένορμαν - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός
Επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με δίκυκλο στη Λένορμαν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Όπως έγινε γνωστό από τη Hellenic Train, το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2025, στις 19:50, η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο, προσέκρουσε σε δίκυκλο όχημα το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών - Λαρίσης.
Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.
Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών.