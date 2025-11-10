Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Θεσσαλονίκη - Επτά άτομα στο νοσοκομείο

Πολλά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας (10/11) στην οδό Μοναστηρίου στη δυτική Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα voria.gr, η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος των Ελληνικών Πετρελαίων, στο ρεύμα εξόδου της πόλης.

Από την καραμπόλα τραυματίστηκαν ελαφρά επτά άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.