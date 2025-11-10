Κορωπί: Την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μετά από καβγά - Τραυματίστηκε ελαφρά η 41χρονη

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στο Κορωπί, όταν μια γυναίκα 41 ετών κατήγγειλε στις αρχές ότι δέχθηκε επίθεση από άνδρα 61 ετών, ύστερα από έντονο διαπληκτισμό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα στους αστυνομικούς, περίπου στις 19:40 επί της οδού Βλάχου 26 ο 61χρονος μετά από διαπληκτισμό την παρέσυρε με το όχημά του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στα πόδια

Η τραυματισμένη γυναίκα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλεξαν στοιχεία και μαρτυρίες για να ρίξουν φως στις συνθήκες του επεισοδίου.