Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη: Νταλίκα παρέσυρε ζευγάρι στην Εθνική Οδό

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας, όταν ζευγάρι παρασύρθηκε από διερχόμενη νταλίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσον emakedonia.gr, το ζευγάρι είχε σταματήσει στο οδόστρωμα λόγω μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου τους. Όταν βγήκαν από το όχημα, παρασύρθηκαν από την νταλίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο οδηγός της νταλίκας διέφυγε από το σημείο, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα με γιατρό, για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα.