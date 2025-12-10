Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» στις μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

Θλιβερός είναι ο φόρος αίματος στην άσφαλτο και φέτος. Ένας νέος 23 ετών έχασε με τραγικό τρόπο την ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Η τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (9/12) στη Θεσσαλονίκη στην Εθνική Οδό στο ύψος της Θέρμης στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει:

«Βραδινές ώρες χθες (09-12-2025) στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων (ρεύμα εξόδου), δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της, προσκρούοντας στα προστατευτικά στηθαία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης».