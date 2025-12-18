Τροχαίο δυστύχημα στο Βραχάτι: Άνδρας πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε δέντρο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Βραχατίου, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 48χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.