Κόρινθος: Οδηγός παρέσυρε άνδρα που κινούταν με αναπηρικό αμαξίδιο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κόρινθο, συγκεκριμένα στο Βέλο, όταν ένας άνδρας με αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα που κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα korinthostv.

Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.