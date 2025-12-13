Εύβοια: Μεθυσμένη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήρε σβάρνα δύο οχήματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην Εύβοια, συγκεκριμένα στο Μαρμάρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με το evima.gr, γυναίκα οδηγός ηλικίας 50 ετών, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr το περιστατικό έγινε σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου, με κατοίκους και διερχόμενους να αντιλαμβάνονται άμεσα τι συνέβη και να ειδοποιούν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Υλικές ζημιές

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.



Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.