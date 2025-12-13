Ο Ελ Καμπί τράκαρε μια οδηγό και εκείνη όταν τον αναγνώρισε του ζήτησε... selfie

Μια γυναίκα οδηγός είχε ένα μικρό τροχαίο πριν λίγες μέρες, όμως δεν πίστευε στα μάτια της όταν είδε ποιος ήταν ο οδηγός που συγκρούστηκε μαζί της. Κι αυτό γιατί ήταν ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Ελ Καμπί, ο οποίος παρά το γεγονός πως ήταν ο υπαίτιος του ατυχήματος φέρθηκε με συνεργασία και ευγένεια για να γίνουν όλα τα απαραίτητα, μετά το περιστατικό.

Μάλιστα, η οδηγός, όταν τον αναγνώρισε, του ζήτησε να βγουν και μια σέλφι την οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebοοκ.



Αναλυτικά η ανάρτησή της:



«Φίλοι μου καλημέρα. Πριν από 2 ημέρες είχα ένα τρακαρισματάκι με τον Super Star παίκτη του Ολυμπιακού ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΜΠΙ (υπαιτιότητά του). Με αντιμετώπισε πολύ ευγενικά και ήταν εξαιρετικός, άψογος θα έλεγα, σε όλη του την συμπεριφορά . Το περιστατικό μας τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους δυο μας. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο! Παραθέτω τα πειστήρια!! Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!»