Χωρίς Ροντινέι ο Ολυμπιακός στο «Κλ. Βικελίδης» - Αναλυτικά η αποστολή

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» (14/12, 20:00) και θέλει να μπει στον δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας με το... δεξί. Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε αποστολή με τον Ροντινέι να είναι εκτός για λόγους ξεκούρασης, ενώ απουσιάζουν και οι Μπιανκόν, Ρέτσος και Πασχαλάκης.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.