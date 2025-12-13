Ολυμπιακός: Συζητάει μόνο με πάνω από 15 εκατ. ευρώ για τον Λορέντσο Πιρόλα

Ο Λορέντσο Πιρόλα από την περσινή σεζόν που βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αποτελεί παίκτη - αποκάλυψη.

Κέρδισε σταδιακά την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πλέον φέτος, ειδικά μετά τη φυγή του Νταβίντ Κάρμο, είναι βασικός και αναντικατάστατος για τους Πειραιώτες, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με τον Παναγιώτη Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας.

Ο ιταλός στόπερ, έχει κινήσει τα βλέμματα αρκετών ομάδων της Serie A και όχι μόνο, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους νεαρούς αμυντικούς στην ηλικία του, όντας παράλληλα μέλος της βασικής ενδεκάδας της εθνικής νέων της Ιταλίας.

Πρόσφατα, ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ αυξήθηκαν κατά περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ και οι αποδοχές του, με τους «ερυθρόλευκους», να θέλουν να τον... δέσουν στο λιμάνι και να κλείσουν την πόρτα σε κάθε επίδοξο «μνηστήρα».

Σύμφωνα με τον τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, η Ρόμα είναι η τελευταία ομάδα που έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Πιρόλα, με τους νταμπλούχους Ελλάδας, να απαιτούν πρόταση άνω των 15 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους «τζιαλορόσι».

«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον αμυντικό του Ολυμπιακού, Λορέντσο Πιρόλα. Ο ελληνικός σύλλογος, απαιτεί πάνω από 15 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Ο Πιρόλα πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο τούρκος δημοσιογράφος.

🚨🆕 #ASRoma 🇮🇹 AS Roma are interested in Olympiacos defender Lorenzo Pirola!



💰 The Greek club demand over €15M to start talks.



📌 Pirola has recently signed a new contract with Olympiacos. pic.twitter.com/fJubcjyge9 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 13, 2025

Το πλάνο της διοίκησης και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι να κρατήσουν τον ιταλό αμυντικό, τον οποίο θεωρούν πολύτιμο γρανάζι στην «ερυθρόλευκη» μηχανή και μόνο με πρόταση - μαμούθ, θα μπορούσε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, ο Λορέντσο Πιρόλα.