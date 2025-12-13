Transfermarkt: Εκτοξεύθηκε η αξία του Ολυμπιακού τοποθετώντας τον στην κορυφή - Η θέση του «Big-4»

Την Παρασκευή (12/12), το Transfermarkt προχώρησε στις καθιερωμένες του ανανεώσεις στις αξίες των ποδοσφαιριστών και συλλόγων, με τον νταμπλούχο, Ολυμπιακό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον πίνακα των αυξήσεων.

Οι Πειραιώτες, στο διάστημα 15 Νοεμβρίου έως και 12 Δεκεμβρίου, κατέγραψαν πέντε νίκες και μία ήττα, το 3-4 απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, ανεβάζοντας τις... μετοχές τους, με την ιστοσελίδα να κάνει λόγο για αύξηση τάξεως του 13,8%!

Οι εκπλήξεις και το... υπόλοιπο Big-5

Μετά τον Ολυμπιακό, ακολουθούν οι δύο μεγάλες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος, ο Βόλος και ο Λεβαδειακός, όπου είδαν τις αξίες τους να ανεβαίνουν για 600.000 και 500.000 ευρώ αντίστοιχα ή αλλιώς +6,8% και +4,8%.

Την πεντάδα συμπληρώνει η Κηφισιά με άνοδο 1.8% και η ΑΕΚ με 0.7%, όμως που βρίσκονται οι υπόλοιπο του Big-5; Ο Άρης παρουσίασε την μεγαλύτερη πτώση, μιας και η αξία του μειώθηκε κατά 9,4%, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είδαν μείωση 4.1% και 5.4% αντίστοιχα.

Τέλος, αναφορικά με την αξία της κάθε ομάδας, το σύνολο του Μεντιλίμπαρ ανέρχεται στα 136,45 εκατ. ευρώ, με αυτό του Λουτσέσκου να ακολουθεί στα 89,25 εκατ. ευρώ, οι «πράσινοι» (87.15), η Ένωση (70,48) και οι «κίτρινοι» (35,7) συμπληρώνουν την πεντάδα.

Οι ακριβότεροι παίκτες

Πρώτος στην λίστα αναφορικά με τους παίκτες και μεγάλος πρωταγωνιστής αυτού του μήνα είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, ο νικητής του Golden Boy Web 2025 είδε την αξία του να ανεβαίνει από τα 15 εκατομμύρια ευρώ στα 25, λαμβάνοντας την μεγαλύτερη αύξηση από όλους τους παίκτες του πρωταθλήματος.

Έτσι, ο διεθνής χαφ ξεπέρασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και είναι πλέον, ο ποδοσφαιριστής με την μεγαλύτερη αξία στην λίγκα. Παράλληλα, ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ανέβασε την αξία του κατά τρία εκατομμύρια ευρώ και πλέον αξίζει 20 εκατομμύρια, ενώ ο Κωνσταντίνος Τζολάκης 15 εκατομμύρια, συν δύο από την τελευταία ενημέρωση του Νοεμβρίου, τέλος ο Έσε συμπληρώνει την τετράδα με αξία 14 εκατ. ευρώ (+2 εκατ.).

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα σύμφωνα με το Transfermarkt: