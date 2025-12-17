Ο Παναθηναϊκός χτύπησε την πόρτα της Άρσεναλ και θέλει να ρίξει «βόμβα» με Κέπα

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως αναζητά την ποιοτική υπέρβαση για τη θέση του τερματοφύλακα, στρέφοντας το βλέμμα του σε μια περίπτωση από το κορυφαίο ράφι της ευρωπαϊκής αγοράς. Μετά τις επαφές με τον Χρήστο Μανδά, στο προσκήνιο για το «τριφύλλι» έρχεται το όνομα του Ισπανού διεθνούς Κέπα Αριθαμπαλάγα, ο οποίος ανήκει στην Άρσεναλ.

Το προφίλ και τα δεδομένα της υπόθεσης

Ο 31χρονος γκολκίπερ, με θητεία σε Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι, βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ποδοσφαιρικής στέγης καθώς ο ρόλος του στους «κανονιέρηδες» παραμένει περιορισμένος (μόλις 2 συμμετοχές φέτος). Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, ο Κέπα επιθυμεί να αποχωρήσει από το Λονδίνο για μια ομάδα που θα του προσφέρει φανέλα βασικού, με την Άρσεναλ να συζητά το ενδεχόμενο δανεισμού.

Στην υπόθεση αυτή, ο Παναθηναϊκός διαθέτει δύο σημαντικά «χαρτιά». Πρώτον, ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει άριστα την αξία και την προσωπικότητα του συμπατριώτη του. Δεύτερον, το γεγονός ότι ο Κέπα και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού εκπροσωπούνται από το ίδιο μανατζερικό γραφείο απλοποιεί σημαντικά το κανάλι επικοινωνίας. Ήδη οι «πράσινοι» έχουν πραγματοποιήσει διερευνητική κρούση στην πλευρά της Άρσεναλ, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία που θα προκαλέσει αίσθηση.

Οικονομικό στάτους και προοπτική

Παρά το βαρύ βιογραφικό του, το συμβόλαιο του Ισπανού κρίνεται προσιτό για τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα του Παναθηναϊκού. Η επιθυμία του παίκτη για αγωνιστική αναγέννηση δημιουργεί ένα πρόσφορο έδαφος για εξελίξεις που θα θωρακίσουν την εστία της ομάδας με έναν τερματοφύλακα παγκόσμιας κλάσης.