Αυτή η ελληνική ομάδα θέλει να φέρει ξανά στην Ελλάδα τον Μπερνάρ

Ψάχνει μια ακόμη «πράσινη» μεταγραφική βόμβα ο Λεβαδειακός! Σύμφωνα με πληροφορίες οι Βοιωτοί βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Μπερνάρ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2024. Ο Μπερνάρ στη διετή παρουσία του στους «πράσινους» αγωνίστηκε σε 85 ματς και σημείωσε 13 τέρματα.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μινέιρο με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027, με τον Λεβαδειακό να αισιοδοξεί πως θα μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή τη σπουδαία μεταγραφή. Αν ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση, ο Μπερνάρ θα ανταμώσει ξανά με πέντε παλιούς συμπάικτες του στον Παναθηναϊκό. Ο λόγος για τους Λοντίγκιν, Μάγκνουσον, Τσοκάι, Βέρμπιτς, Παλάσιος, ενώ στο ρόστερ των Βοιωτών υπάρχει και ο νεαρός Κάτρης, ο οποίος είναι δανεικός από το «τριφύλλι» στην ομάδα της Λιβαδειάς.