Η ώρα και το κανάλι του Λεβαδειακός- ΑΕΛ και της υπόλοιπης δράσης σε Super League και Stoiximan GBL

Με τρείς αγώνες ξεκινάει σήμερα (Σάββατο 13/12) το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου της Stoiximan Super League.

Στη Λιβαδειά, ο Λεβαδειακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στις 17:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό κανάλι NovaSports 2HD.

Μία ώρα αργότερα, στις 18:00 ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό στο Παγκρήτιο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 2HD.

Στις 20:00, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR. Τον αγώνα θα καλύψει τηλεοπτικά το Cosmote Sport 1HD.

Πού θα δείτε ΑΕΚ-Παναθηναϊκός στο μπάσκετ

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ξεκινάει σήμερα (Σάββατο 13/12) με 4 πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στη «Sunel Arena» εναντίον της ΑΕΚ. Το ντέρμπι της Αθήνας ξεκινάει στις 20:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Στις 16:00, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τον αγώνα θα καλύψει τηλεοπτικά το ERT 2 Sport.

Την ίδια ώρα, η Μύκονος αντιμετωπίζει την Καρδίτσα. Τηλεοπτική μετάδοση από το ERT 1 Sport.

Ο Πανιώνιος θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Προμηθέα στις 18:15. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERT 2 Sport.

