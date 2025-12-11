Ολύμπια Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Ξύπνησε αργά, δεν έφτασε ο συγκλονιστικός Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και ηττήθηκε με 96-89 από την Ολύμπια Μιλάνο στο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague. Παρά το καλό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» δεν... εμφανίστηκαν στις επόμενες δύο περιόδους, με την υπερπροσπάθεια του Σλούκα στο τελευταίο δεκάλεπτο να μην αρκεί για να έρθει η ανατροπή.

Ο Μπρουκς ήταν πρωταγωνιστής για την ιταλική ομάδα, ο οποίος με ρεκόρ εύστοχων τριπόντων (οκτώ) και 26 πόντους τιμώρησε την νωθρή άμυνα του Παναθηναϊκού.

Το ματς

Η Μιλάνο ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, με τον Σίλντς να αποτελεί τον μεγαλύτερο... πονοκέφαλο στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Η είσοδος Σλούκα και Γκραντ στο παρκέ έδωσε στον Παναθηναϊκό ρυθμό, χτίζοντας μάλιστα σε αυτό το διάστημα ένα φοβερό σερί 14-0 με τους δύο γκαρντ να κάνουν ότι θέλουν (15-23, 8'). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και μείωσαν στο καλάθι, πριν απαντήσει με τρίποντο στο τέλος της περιόδου.

Παρά το θετικό ξεκίνημα με το εύστοχο τρίποντο του Ναν στην έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, η Ολύμπια ξεκίνησε να βρίσκει ρυθμό, ανατρέποντας γρήγορα τα δεδομένα του παιχνιδιού. Έξι συνεχόμενα εύστοχα πίσω από τα 6,75μ εκτόξευσαν την διαφορά στο +16, με το έμμεσο τρίποντο του Ερνανγκόμεθ να δίνει «ανάσα» στον δυσλειτουργικό Παναθηναϊκό (52-39, 19'). Εν τέλει η διαφορά έπεσε στους 10, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο ημίχρονο με το σκορ 54-44.

Η Ολύμπια συνέχισε να εκμεταλλεύεται την έδρα της, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την διαφορά. Σε αυτό το διάστημα πρωταγωνιστής ήταν ο Λεντέι, που με οκτώ συνεχόμενους πόντους ανέβασε στο +19 την «ιταλική» διαφορά. Τα πράγματα συνέχισαν να πηγαίνουν... λάθος για τον Παναθηναϊκό, που είδε την διαφορά να φτάνει στο -23, πριν βάλει ένα ακόμα καλάθι στη λήξη περιόδου ο Σλούκας (80-59, 30').

Οι πράσινοι δεν σταμάτησαν να παλεύουν και στο τελευταίο δεκάλεπτο κυνήγησαν μια δύσκολη ανατροπή. Με τον Σλούκα πρωταγωνιστή το δεκάλεπτο άρχισε με ένα 7-0 υπέρ της ομάδας του Αταμάν. Η διαφορά έπεσε ακόμα και στους 13 2:30 ' πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, πριν πέσει ακόμα και στους 7 στο τελευταίο λεπτό.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89



Ολύμπια Μιλάνο: Έλις 8 (1/2 τρίποντα, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μπούκερ 7 (1), Μπολμάρο 2, Μπρουκς 26 (8/14 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΛεΝτέι 15 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ρίτσι 8 (2), Γκούντουριτς 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Σιλντς 13 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίμπο 10 (5 ριμπάουντ)



Παναθηναϊκός AKTOR: Σορτς 11 (1), Σλούκας 19 (3/5 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 11 (4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 17 (3/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Φαρίντ 10 (8 ριμπάουντ, 4 λάθη), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 13 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 4 (8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γιούρτσεβεν 4 (3 ριμπάουντ)

