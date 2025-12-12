Euroleague: Ώρα και κανάλι του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός μπορεί να δυσκολεύτηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου στο ΣΕΦ, αλλά έκαμψε την αντίσταση της δυναμικής και πάντα απειλητικής ΑΕΚ. Οι Πειραιώτες δεν επηρεάστηκαν από την μη διεξαγωγή του ματς με την Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague και συνέχισαν την εντός συνόρων πορεία τους με μία ακόμα 100άρα.

Πλέον, απέναντί τους βρίσκεται η εξαιρετικά φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ, η οποία πέρασε πριν από μερικές ημέρες από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα κυριαρχίας σε όλη την Ευρώπη.

Πού θα δείτε την «μάχη» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό

21.30 / Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός / Nova Sports Prime