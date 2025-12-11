Σπορ Μπάσκετ Βαθμολογία Euroleague Παναθηναϊκός Euroleague

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague με την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων της 15ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και ηττήθηκε με 96-89 από την Ολύμπια Μιλάνο στο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague. Παρά το καλό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» δεν... εμφανίστηκαν στις επόμενες δύο περιόδους, με την υπερπροσπάθεια του Σλούκα στο τελευταίο δεκάλεπτο να μην αρκεί για να έρθει η ανατροπή.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχώρησε στο 9-6 και η Αρμάνι ανέβηκε στο 8-7.

Τα αποτελέσματα της ημέρας

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν 92-84
  • Βαλένθια - Αναντολού Εφές 94-82
  • Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός 96-89
  • Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας 105-108
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια 94-87

Η βαθμολογία

