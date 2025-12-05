Απίθανη διαφήμιση με Βεζένκοβ, Σορτς, Μήτογλου και Φουρνιέ να... σώζουν τα Χριστούγεννα (video)

Τι δουλειά έχει ο Σάσα Βέζενκοβ, ο Εβάν Φουρνιέ, ο Ντίνος Μήτογλου και ο Τι Τζέι Σορτς με τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του; Μα φυσικά την επιχείρηση... διάσωσης του πνεύματος των Χριστουγέννων.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού πρωταγωνίστησαν πρόσφατα σε μία φανταστική χριστουγεννιάτικη διαφήμιση, στην οποία συνεργάστηκαν μεταξύ τους για να διασώσουν τα Χριστούγεννα, μοιράζοντας δώρα στα παιδιά και αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Άγιου Βασίλη.

Όλα ξεκίνησαν με την μετάδοση της είδησης πως ο Άγιος Βασίλης τραυματίστηκε παίζοντας μπάσκετ. Τα ξωτικά των Χριστουγέννων, τότε ζήτησαν την βοήθεια των αστέρων της EuroLeague και ο Ντίνος Μήτογλου έσπευσε να επικοινωνήσει με τον Σάσα Βεζένκοβ, προσκαλώντας τον να συνεισφέρει στην προσπάθεια τους να «σώσουν τα Χριστούγεννα».

Στο εργαστήριο των ξωτικών εμφανίστηκαν μέσα σε μία στιγμή οι Βεζένκοβ, Φουρνιέ, Μήτογλου και Σορτς, προκειμένου να βοηθήσουν τα μυθικά πλάσματα, τυλίγοντας δώρα και διαβάζοντας με αφοσίωση τα γράμματα των παιδιών στον Άγιο Βασίλη.

Όταν αναρωτήθηκαν ποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Άγιου Βασίλη, ο Τι Τζέι Σορτς αποκρίθηκε στον Φουρνιέ: «Συγγνώμη, όμως δεν φοράω κόκκινα» και ο χρόνος κυλούσε χωρίς να προκύπτει λύση.

Τον γόρδιο δεσμό έμελλε να λύσει ο... αυθεντικός Άγιος Βασίλης, ο οποίος εισήλθε στο εργαστήριο των ξωτικών κουτσαίνοντας και αποκρίθηκε στους μπασκετμπολίστες των «αιωνίων» να αφήσουν τα Χριστούγεννα σε αυτόν, καλώντας τους να ξανασυναντηθούν στο Final Four της EuroLeague.

Δείτε την φανταστική διαφήμιση με Βεζένκοβ, Μήτογλου, Σορτς και Φουρνιέ