Ο Τραπ με την εντυπωσιακή σύντροφό του κάνουν ακροβατικά στην παραλία σε... χριστουγιεννιάτικο κλίμα

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις πιο όμορφες γιορτές της χρονιάς, με τους ποδοσφαιριστές να την εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Με το επιβαρυμένο πρόγραμμα και τα πολλά παιχνίδια, οι αθλητές βρίσκουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν με τους αγαπημένους τους, ή να ταξιδέψουν σε κάποιον χειμωνιάτικο προορισμό.

Ο Κέβιν Τραπ όμως επέλεξε έναν, όχι και τόσο κλασικό τρόπο, να περάσει τις γιορτές. Ο Γερμανός τερματοφύλακας επέλεξε ένα ζεστό και εξωτικό μέρος για να περάσει αυτές τις μέρες, με την εντυπωσιακή σύντροφό του, και μάλιστα δημοσίευσαν και ένα video στα social media, φορώντας μαγιό και σκούφους του Άγιου Βασίλη, ενώ παράλληλα έκαναν και τα δικά τους... ακροβατικά.

Δείτε το βίντεο