Live η «μάχη» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Μιλάνο απέναντι στην Ολύμπια για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του μια δύσκολη πρόκληση και ένα must win παιχνίδι. Ο λόγος για την αναμέτρηση με την Ολύμπια Μιλάνο στην Ιταλία, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από την Βαλένθια, με τις γνωστές απουσίες στη ρακέτα (Λεσόρ, Χόλμς) και απόντα για ένα ακόμα ματς τον Όσμαν.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

