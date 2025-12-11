Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

Live η «μάχη» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Μιλάνο απέναντι στην Ολύμπια για τη EuroLeague

Παρακολουθήστε την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ολύμπια, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του μια δύσκολη πρόκληση και ένα must win παιχνίδι. Ο λόγος για την αναμέτρηση με την Ολύμπια Μιλάνο στην Ιταλία, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από την Βαλένθια, με τις γνωστές απουσίες στη ρακέτα (Λεσόρ, Χόλμς) και απόντα για ένα ακόμα ματς τον Όσμαν.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το ματς στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader