Παναθηναϊκός: Διάλεξε την τύχη του και έκανε πρόωρο... ρεβεγιόν με δώρα στην Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός φάνηκε επηρεασμένος από την διακοπή και ηττήθηκε με 79-89 από την Βαλένθια στο «Telecom Center» για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δεν βρήκαν ρυθμό σε καμία στιγμή του αγώνα, έκαναν πολλά λάθη στην επίθεση και επέτρεψαν πολλά ελεύθερα τρίποντα και επιθετικά ριμπάουντ στους Ισπανούς. Εκπληκτικό ματς από τον Ντάριους Τόμσον (19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ) για τους φιλοξενούμενους που εκμεταλλεύτηκαν κάθε «δώρο».

Η Βαλένθια είχε Plan A και πέτυχε, ο Παναθηναϊκός... μόνο Plan A

INTIME

Οι Ισπανοί δεν άλλαξαν ούτε στιγμή το παιχνίδι τους. Γνωρίζαμε όλοι πως τα γκαρντ της Βαλένθια δεν θα δοκίμαζαν pull-up και ακραία σουτ. Θα δοκίμαζαν πρώτα να μπουν στην ρακέτα για να δημιουργήσουν ρήγμα. Αυτό και έκαναν με τους «πράσινους» να την... πατάνε και να δημιουργούνται ελεύθερες πάσες στο τρίποντο. Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν 14/41, αλλά ήταν αρκετά.

Φυσικά, κανείς δεν κερδίζει μόνο από την επίθεση. Η Βαλένθια... κατέβασε τον Παναθηναϊκό στους 79 πόντους, γιατί όταν οι ψηλοί της έβγαιναν σε δυναμικό hedge-out, δεν υπήρχε υπομονή από τους παίκτες του Αταμάν να γυρίσουν την μπάλα και να ψάξουν κι άλλα screen, με αποτέλεσμα τα γκαρντ να δέχονται double-team και να μην βλέπουν ποτέ τον ελεύθερο συμπαίκτη τους. Οι Ισπανοί ουσιαστικά εφάρμοσαν το πλάνο που παίζουν σε κάθε αγώνα. Η έλλειψη Plan B από το «τριφύλλι» ήταν που έφερε την ήττα.

Ριμπάουντ, λάθη και η... θολούρα του Ναν

Eurokinissi

Η ομάδα του Μαρτίνεθ πήρε 13 επιθετικά ριμπάουντ (και συνολικά 7 περισσότερα), είδε 11 παίκτες να σκοράρουν και εκμεταλλεύτηκε σε μεγάλο βαθμό το κοντό σχήμα που επέλεξε ο Αταμάν, όταν ο Φαρίντ χρεώθηκε γρήγορα με φάουλ. Ο Ρογκαβόπουλος θα μπορούσε να βοηθήσει (τουλάχιστον στον... εναέριο έλεγχο), ωστόσο ο Τούρκος δεν τον χρησιμοποίησε για πολλά λεπτά.

Το αποτέλεσμα ήταν οι δεύτερες ευκαιρίες από πλευράς Ισπανών, αλλά και τα πολλά λάθη του Παναθηναϊκού (17) τα οποία πολλές φορές δημιουργούσαν ευκαιρίες για γρήγορες επιθέσεις.

Θα πρέπει να σταθούμε και στον Ναν που παρότι σκόραρε 23 πόντους και λειτούργησε για άλλη μια φορά αρκετά καλά δίπλα στον Σορτς, έγινε... μοιραίος. 26 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με το σκορ στο 79-85 και την μπάλα στον Παναθηναϊκό,ο σταρ των «πρασίνων» έκανε ένα αχρείαστο αντιαθλητικό και έβαλε... τίτλους τέλους, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν αν οι γηπεδούχοι ευστοχούσαν. Ο Ναν θα πρέπει να έχει τον αυτοέλεγχο, τις στιγμές που δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Κυρίως επειδή είναι κρίμα να χύνει την καρδάρα με το γάλα, εκείνος που σε μεγάλο βαθμό... τη γέμισε.