Πρώην σύζυγος γνωστού ποδοσφαιριστή περιμένει μωρό με... αμόρε πασίγνωστο «θρύλο» της F1
Η Μελίσα Χιμένεθ χώρισε, ανανέωσε την ζωή της και είναι έγκυος στο πλάι ενός legend της Formula 1.
Κατά τη διάρκεια του grand prix στο Κατάρ, κυκλοφόρησαν αρκετές φήμες, σχετικά με έναν οδηγό της Formula 1 που ετοιμάζεται να γίνει πατέρας. Ξεκίνησαν με αρκετά δημοσιεύματα σε X και διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, ωστόσο οι φήμες επιβεβαιώθηκαν εν μέρει.
Ο σχολιαστής της Formula 1 στο sky sports Italia, ανέφερε στη μετάδοσή του πως ο Φερνάντο Αλόνσο πρόκειται να γίνει μπαμπάς, στα 44 χρόνια του. Ο Ισπανός οδηγός βρίσκεται εδώ και καιρό σε σχέση με την Μελίσα Χιμένεθ, δημοσιογράφο στο DAZN.
Οι δυο τους δεν έχουν δημοσιοποιήσει τη σχέση τους, ωστόσο ο φωτογραφικός φακός τους έχει «τσακώσει» πολλές φορές μαζί. Τόσο στα paddock, όσο και στις εξόδους τους, προσέχουν να μην προκαλούν με τις εμφανίσεις τους.
