Πρώην σύζυγος γνωστού ποδοσφαιριστή περιμένει μωρό με... αμόρε πασίγνωστο «θρύλο» της F1

Κατά τη διάρκεια του grand prix στο Κατάρ, κυκλοφόρησαν αρκετές φήμες, σχετικά με έναν οδηγό της Formula 1 που ετοιμάζεται να γίνει πατέρας. Ξεκίνησαν με αρκετά δημοσιεύματα σε X και διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, ωστόσο οι φήμες επιβεβαιώθηκαν εν μέρει.

Ο σχολιαστής της Formula 1 στο sky sports Italia, ανέφερε στη μετάδοσή του πως ο Φερνάντο Αλόνσο πρόκειται να γίνει μπαμπάς, στα 44 χρόνια του. Ο Ισπανός οδηγός βρίσκεται εδώ και καιρό σε σχέση με την Μελίσα Χιμένεθ, δημοσιογράφο στο DAZN.

Οι δυο τους δεν έχουν δημοσιοποιήσει τη σχέση τους, ωστόσο ο φωτογραφικός φακός τους έχει «τσακώσει» πολλές φορές μαζί. Τόσο στα paddock, όσο και στις εξόδους τους, προσέχουν να μην προκαλούν με τις εμφανίσεις τους.

