Παναθηναϊκός - Βαλένθια 79-89: Λάθη και χαμένα ριμπάουντ έβαλαν τέλος στο σερί

Ο Παναθηναϊκός φάνηκε επηρεασμένος από την διακοπή και ηττήθηκε με 79-89 από την Βαλένθια στο «Telecom Center» για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δεν βρήκαν ρυθμό σε καμία στιγμή του αγώνα, έκαναν πολλά λάθη στην επίθεση και επέτρεψαν πολλά ελεύθερα τρίποντα και επιθετικά ριμπάουντ στους Ισπανούς. Εκπληκτικό ματς από τον Ντάριους Τόμσον (19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ) για τους φιλοξενούμενους.

Με το αποτέλεσμα αυτό, το «τριφύλλι» έπεσε στο 9-5 και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε νωχελικά στο παιχνίδι και είδε την Βαλένθια να εκμεταλλεύεται την κατάσταση και να προηγείται 3-8 χάρη σε δύο τρίποντα του Τέιλορ. Η είσοδος του Γιουρτσέβεν έδωσε σταθερότητα στα ριμπάουντ και ο Παναθηναϊκός, ανεβάζοντας ρυθμό και πίεση, απάντησε με επιμέρους 8-0 και πήρε κεφάλι στο σκορ (11-8). Η ισπανική ομάδα μείωσε άμεσα με τρίποντο του Ρίβερς, όμως ο Ναν πήρε… φωτιά. Με σερί 7 πόντων έστειλε τους «πράσινους» στο +7 (18-11), αναγκάζοντας τον Μαρτίνεθ σε time-out. Η Βαλένθια συνέχισε να εκτελεί με συνέπεια από την περιφέρεια, με δύο ακόμη τρίποντα να μειώνουν στο καλάθι, προτού ο Μήτογλου διαμορφώσει το 22-19 της πρώτης περιόδου.

Ο διεθνής φόργουορντ μπήκε εξίσου δυνατά στη δεύτερη περίοδο σκοράροντας και κερδίζοντας φάουλ για το 25-19, ενώ λίγο αργότερα, τρίποντο του Γκραντ από τρομερή πάσα του Σλούκα έφερε την πρώτη διψήφια διαφορά (30-21). Παρά τη δυσκολία της, η Βαλένθια αντέδρασε άμεσα. Με σκληρή άμυνα και εκμετάλλευση των λαθών του Παναθηναϊκού στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και τις αργές περιστροφές των γηπεδούχων, βρήκε ελεύθερα σουτ και πέρασε μπροστά στο 16’ (32-34). Ο Αταμάν κατέφυγε σε τριάδα Σλούκα, Σορτς και Ναν στα γκαρντ για καλύτερη δημιουργία, κίνηση που είχε αποτέλεσμα, καθώς και οι τρεις «πυροβόλησαν» από τα 6,75, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στο 44-38 του ημιχρόνου.

Eurokinissi

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Παναθηναϊκό… εκτός ρυθμού και τη Βαλένθια να το εκμεταλλεύεται πλήρως. Με σερί 9-0 οι Ισπανοί ανέτρεψαν τα δεδομένα (44-47), «παγώνοντας» το γήπεδο και αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά. Σορτς και Φαρίντ πέρασαν στον πάγκο, με Σλούκα και Μήτογλου να επιστρέφουν, ενώ ο Ναν έδωσε σκορ στην επίθεση, όμως ο Μπαντιό απάντησε με έξι συνεχόμενους πόντους για το 52-53 στο 25’. Φαρίντ και Μήτογλου χρεώθηκαν με επιθετικά φάουλ σε back-to-back φάσεις, φτάνοντας τα τρία, κάνοντας το ματς ντέρμπι. Ο Σλούκας κέρδισε βολές, αλλά ο Ναν έχασε δύο καθαρά σουτ και η Βαλένθια, με τρίποντα των Τόμπσον και Τέιλορ (στο buzzer), έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 61-65.

Ο Αταμάν επανέφερε ξανά το τρικ με τρεις κοντούς (Σορτς, Σλούκας, Ναν), όμως η Βαλένθια είχε πλέον αυτοπεποίθηση, συνέχισε να «χτυπάει» από μακριά και, με τον εξαιρετικό Τέιλορ σε ηγετικό ρόλο, έφτασε στο +10 (65-75) με 7:00 για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με άμυνες του Γκραντ και πέντε γρήγορους πόντους του Σορτς, μειώνοντας στους 5, μέχρι που στο 5’ σηκώθηκε το ΟΑΚΑ από ένα εξωφρενικό σφύριγμα του Νέντοβιτς: αντιαθλητικό στον Γκραντ, χωρίς επαφή. Η φάση άλλαξε μέσω challenge, αλλά η Βαλένθια κράτησε επίθεση και πήγε στο 70-77. Ο Ναν απάντησε με εντυπωσιακό κάρφωμα, ο Παναθηναϊκός βρήκε ακόμη μία άμυνα, ο Σορτς σκόραρε με απίστευτη προσπάθεια, αλλά ο Τόμπσον «χτύπησε» στον αιφνιδιασμό με θεαματικό κάρφωμα, παίρνοντας και φάουλ για το 74-80.

Ο Αμερικανός ήταν ο απόλυτος παράγοντας των φιλοξενούμενων και οδήγησε τους Ισπανούς σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην Αθήνα.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89