Επιστολή εργαζομένων του ΣΕΦ προς τον Γιάννη Βρούτση: «Σε κίνδυνο η σωματική μας ασφάλεια»

Σε μία κίνηση που υπογραμμίζει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), οι εργαζόμενοι του σταδίου απέστειλαν επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες λειτουργίας.

Η εν λόγω επιστολή, διαβιβάστηκε στον Υπουργό δύο ημέρες πριν την εκδήλωση της κακοκαιρίας «Byron» που προκάλεσε σοβαρές ζημιές (κυρίως στους εξωτερικούς χώρους) και οδήγησε στην αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε.

Οι εργαζόμενοι, δήλωσαν πλήρως αγανακτισμένοι για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, ζητούν μετ' επιτάσεως την άμεση παρέμβαση του Υπουργού. Όπως αναφέρεται στο κείμενο, οι διαρκείς δυσλειτουργίες και ελλείψεις έχουν θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Σταδίου και, κυρίως, επικαλούνται θέμα σωματικής ασφάλειας για το προσωπικό, επισημαίνοντας την κρισιμότητα των προβλημάτων.

Αναλυτικά η επιστολή των εργαζομένων του ΣΕΦ:

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ.Ε.Φ



Ν. Φάληρο 2/12/2025



Προς :

Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας

Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ



Κύριε Υπουργέ,



Η κατάσταση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν πάει άλλο. Το προσωπικό έχει αποδεκατιστεί σε βαθμό που δεν μπορούν πλέον να καλυφθούν ούτε οι στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας όλα τα προηγούμενα χρόνια.



Σήμερα υπηρετούν μόλις 54 υπάλληλοι. Υπάρχουν μόνο δύο ηλεκτρολόγοι (ο ένας υπό συνταξιοδότηση), τρεις εργάτες τεχνικού προσωπικού, κανένας μηχανικός συντηρητής, και ένας μόνο υδραυλικός για όλες τις βλάβες. Το ΣΕΦ λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τόσο τη λειτουργία του όσο και τη σωματική ασφάλεια των εργαζομένων.



Απλές βροχοπτώσεις προκαλούν σημαντικές πλημμύρες στην κεντρική αρένα, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με ελάχιστα μέσα και ανύπαρκτο προσωπικό. Η αδυναμία συντήρησης εγκαταστάσεων (καυστήρων, φωτισμού, υδραυλικών, διοικητικών διαδικασιών) έχει πλέον καταστήσει το ΣΕΦ πρακτικά μη λειτουργικό.



Παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις μας και τις συνεχείς αιτήσεις για προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Η προχειρότητα με την οποία παραχωρήθηκε το Στάδιο, χωρίς πρόβλεψη για τις απαραίτητες οργανικές θέσεις, έχει δημιουργήσει συνθήκες επικίνδυνες και μη βιώσιμες.



Σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα τις ευθύνες που αναλογούν στο Υπουργείο και να προχωρήσετε στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, ώστε το ΣΕΦ να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά όπως αρμόζει στην ιστορία και τον ρόλο του στον ελληνικό αθλητισμό.



Αναμένουμε τις άμεσες κινήσεις σας.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο Πρόεδρος



Κωνσταντίνος Καββαδίας



Ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Θανόπουλος»