Γιαννακόπουλος: «Παραχωρούμε δωρεάν το ΟΑΚΑ στον Ολυμπιακό να έρθει να παίξει εδώ»

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (4/12) αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Byron που έχει πλήξει την Αττική.

Πριν από αυτή την απόφαση, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είχε αναφερθεί στην συνθήκες του συγκεκριμένου παιχνιδιού λέγοντας: «είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί. Ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες... Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε»

Μετά την απόφαση αναβολής του αγώνα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ξαναχτύπησε, λέγοντας ότι οι «πράσινοι» προσφέρουν το Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στον Ολυμπιακό, ώστε να γίνει το ματς με την Φενέρμπαχτσε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε να σοβαρολογεί για αυτήν του την τοποθέτησή του, αφού... προσκάλεσε τους «ερυθρόλευκους» να μεταβούν... απόψε κιόλας στο Μαρούσι, ώστε το ματς με την τουρκική ομάδα να πραγματοποιηθεί!

Συγκεκριμένα είπε χαρακτηριστικά: «μαθαίνω μέσα στο αεροπλάνο ότι πάρθηκε η απόφαση να αναβληθεί ο αγώνας για λόγους ασφαλείας. Ποιος είναι ο λόγος ασφαλείας...; Αυτά είναι για άλλη ώρα. Εμείς σαν Παναθηναϊκός παραχωρούμε απόψε το ΟΑΚΑ που έχουμε ρίξει 25 εκατομμύρια να έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει δωρεάν. Σοβαρά μιλάω, ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ, σας το κάνουμε δώρο».