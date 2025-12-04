Οριστικό: Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ για την Euroleague

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε δεν θα διεξαχθεί όπως ήταν προγραμματισμένη, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Στο Φαληρικό στάδιο, οι υπεύθυνοι της ομάδας είχαν κάνει προσπάθειες να προστατεύσουν το παρκέ και να περιορίσουν τις συνέπειες της βροχής, ωστόσο η ένταση της κακοκαιρίας δεν άφησε περιθώρια. Η αναβολή είναι οριστική, με τις δύο ομάδες να περιμένουν νέα ανακοίνωση για τον επαναπρογραμματισμό της αναμέτρησης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε.»