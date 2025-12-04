Προς αναβολή το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας Byron (pics)

Οι πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες που πλήττουν την Αττική από το απόγευμα της Πέμπτης, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη διεξαγωγή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Αττική δοκιμάζεται από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες, καθιστώντας επικίνδυνη τη μετακίνηση. Ως αποτέλεσμα, η προγραμματισμένη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι να ξεκινήσει στις 21:15, είναι στον «αέρα».

Η Περιφέρεια Αττικής έχει κηρύξει κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», γεγονός που οδήγησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός σε άμεση κινητοποίηση. Η «ερυθρόλευκη» διοίκηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας, καθώς προέχει η διασφάλιση της ασφαλούς προσέλευσης των φιλάθλων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), αλλά και της ομαλής αποχώρησής τους μετά τη λήξη του αγώνα.

Η ανησυχία εντείνεται από την πρόβλεψη της Περιφέρειας Αττικής. Όπως ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά αναμένεται να κορυφωθούν μετά τις 23:00 το βράδυ, δηλαδή λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της λήξης του αγώνα.

Eurokinissi

Eurokinissi