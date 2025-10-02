Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική (pic)

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Αττική έφερε για άλλη μια φορά στην επιφάνεια τα χρόνια και σοβαρά προβλήματα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Οι πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την πλημμύρα του σταδίου, με νερά να εισχωρούν από την προβληματική οροφή και να φτάνουν μέχρι το αγωνιστικό παρκέ.

Η εικόνα που παρουσιάζει το ΣΕΦ είναι απογοητευτική, υπογραμμίζοντας το μέγεθος των φθορών, κυρίως όσον αφορά τη στεγανοποίηση. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκονται σε διαρκή μάχη, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες. Χρησιμοποιούν αυτοσχέδιες λύσεις, όπως μπαλώματα και νάιλον, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να προστατεύσουν το ευαίσθητο ξύλινο δάπεδο από ανεπανόρθωτες ζημιές.

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός θεωρείται δεδομένη με την κυβέρνηση, η επίσημη παραχώρηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, ο Ολυμπιακός παραμένει απλός ενοικιαστής και δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στις απαραίτητες και εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης που απαιτούνται για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της οροφής και των λοιπών φθορών.

Το ζήτημα της στεγανοποίησης αναδεικνύεται ως η πλέον σοβαρή εκκρεμότητα που θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα μόλις το γήπεδο περάσει οριστικά στα χέρια των «ερυθρολεύκων».

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Μαδρίτη για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague που θα αγωνιστεί κόντρα στην Ρεάλ. Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τον πρώτο τους αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 10 Οκτωβρίου, κόντρα στην «σταχτοπούτα» της διοργάνωσης Dubai BC.