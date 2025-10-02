Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77: Τα «έσπασε» στο δεύτερο μέρος και έχασε στη Μαδρίτη

Ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague έπαιξε στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ και μετά από ένα κακό τέταρτο δεκάλεπτο, όπου σκόραρε μόλις 8 πόντους ηττήθηκε για πρώτη φορά φέτος με 89-77.

Οι Πειραιώτες πλέον έχουν ρεκόρ 1-1, αφού κέρδισαν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στη Βιτόρια την Μπασκόνια, ενώ η Ρεάλ επίσης 1-1 καθώς έχασε στην Μπολόνια από τη Βίρτους. Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ και ο Ντόρσεϊ με 20 πόντους (16π στο 1ο μέρος) και 3 κλεψίματα.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισαν ο Χεζόνια με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Καμπάτσο με 9 πόντους και 7 ασίστ.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό στις 10 Οκτωβρίου με την Dubai BC στο ΣΕΦ, ενώ η «Βασίλισσα» θα υποδεχθεί μία ημέρα πριν (9/10) τη Βιλερμπάν.

Σούπερ στην επίθεση ο Ολυμπιακός, με +6 στα αποδυτήρια

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν «καυτός» από μακριά και με 3/3 τρίποντα από Ντόρσεϊ (2/2) και Φουρνιέ προηγήθηκε με 11-4 (στο 3').



Ο Ντόρσεϊ (10π) ήταν απολαυστικός όπως και όλη η ομάδα του και το σκορ έγινε 15-6 (στο 5'), ενώ λίγο μετά με το πρώτο τρίποντο του Βεζένκοφ (7π) η διαφορά πήγε και στο +12 (23-11 στο 7') με τους Πειραιώτες να έχουν 5/5 τρίποντα!



Η πρώτη περίοδος έκλεισε με 29-19 και τα «ερυθρόλευκα» τρίποντα να είναι 7/8 και να κυριαρχούν πλήρως, παρά τα 3 λάθη και τα 5 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ.



Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με το δίδυμο Λι - Φουρνιέ να μην λειτουργεί, τον Κώστα Αντετοκούνμπο να μπαίνει αντί του κακού Χολ και τη διαφορά να πέφτει στους 7 (31-24 στο 12'). Ο Γιουλ με 6 πόντους (1/1τριπ, 3/3βολ) μείωσε σε 38-35 (στο 15'), αλλά ο Ολυμπιακός έμενε όρθιος χάρη στον Φουρνιέ (8π, 1ασ).



Το σκορ με «κόκκινο» σερί 6-0 έγινε 44-35 (στο 17'), ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να βρίσκουν σερί πόντους από τον Βεζένκοφ (9π) και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 53-47.



Τα «έσπασε» ο Ολυμπιακός, έγινε ντέρμπι στο τέλος

Το δεύτερο μέρος στη Μαδρίτη άρχισε με την άμυνα του Ολυμπιακού να συνεχίζει τις χαμηλές επιδόσεις και τη Ρεάλ να ισοφαρίζει μετά από συνεχείς κερδισμένες κατοχές σε 57-57 (στο 33'). Ο Μιλουτίνοφ ανέβασε την επίδοση του και στις δύο πλευρές και οι Πειραιώτες πήραν πάλι μικρό προβάδισμα με 63-62 (στο 26'), αν και πλέον ήταν πολύ άστοχοι από το τρίποντο.



Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπροστά με 69-64 και να δείχνουν να ανεβάζουν στροφές. Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός δέχθηκε σερί 5-0 (69-69 στο 33'), αφού επιθετικά δεν πάσαρε καθόλου και αμυντικά δέχθηκε εύκολα πόντους από το «ζωγραφιστό».



Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν να σκοράρουν για 5 και πλέον λεπτά, αφού μετρούσαν από το πρώτο δεκάλεπτο και μετά 1/16 τρίποντα! Ο Φουρνιέ έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να σκοράρει με τίποτα και μετά από αντιαθλητικό του Γάλλου το σκορ έγινε 74-69 πέντε λεπτά πριν το φινάλε! Το σερί «έσπασε» ο Φουρνιέ 4:20 πριν το τέλος για το 74-71, ενώ ο Ουόκαπ με 2/2 βολές μείωσε ακόμα περισσότερο σε 74-73.

Στο 1:53 ο Καμπάτσο με 4 σερί πόντους «έγραψε» το 80-73 και ουσιαστικά τελείωσε το ματς. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και οι Πειραιώτες γνώρισαν την πρώτη τους ήττα με 89-77.



Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77.



