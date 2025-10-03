Οι παλιοσειρές Κλάιμπερν και Λαπροβίτολα τιμώρησαν με... κατοστάρα (96-103) τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την πρώτη του ήττα στην EuroLeague, υποκύπτοντας στην ανωτερότητα της Μπαρτσελόνα με σκορ 103-96 στο «Telekom Center Athens». Το «τριφύλλι» δεν έδειξε καμία βελτίωση σε σχέση με την αναμέτρηση της πρεμιέρας, επιβεβαιώνοντας πως έχει ακόμα δρόμο μπροστά του, ενώ οι «μπλαουγκράνα» εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις αδυναμίες των πρασίνων, φτάνοντας στην πρώτη τους νίκη.

Η αναμέτρηση κρίθηκε από τον τομέα των ριμπάουντ (18 επιθετικά ριμπάουντ για την Μπαρτσελόνα), αλλά και την εντυπωσιακή ευστοχία των Ισπανών από την περίμετρο (16/34 τρίποντα). Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός υπήρξε ιδιαίτερα άστοχος σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, στερώντας από τον εαυτό του τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Σε μια βραδιά όπου η συλλογική εικόνα δεν ήταν η επιθυμητή, ξεχώρισε η εκπληκτική, αν και χωρίς αντίκρισμα, εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, προσθέτοντας και 8 ριμπάουντ στη στατιστική του. Από την ποιοτική γραμμή των γκαρντ, μόνο ο Κώστας Σλούκας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, προσφέροντας 18 πόντους, 11 ασίστ και 3 κλεψίματα. Για τους νικητές, η τριάδα των Λαπροβίτολα, Τόρνικε Σενγκέλια και Γουίλ Κλάιμπερν ήταν αυτή που κυριάρχησε.

Πλέον, το ρεκόρ και των δύο ομάδων διαμορφώθηκε στο 1-1. Οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στην 3η αγωνιστική της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μπασκόνια στις 9 Οκτωβρίου, ψάχνοντας την απαραίτητη αντίδραση.

Το ματς

O Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε με τους Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Μήτογλου και Χολμς, ενώ για τους «μπλαουγκράνα» οι Σατοράνσκι, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Μπίλι. Ο Παναθηναϊκός μπήκε «νωθρά» στην αναμέτρηση και η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με 11-0, με τον Τούρκο τεχνικό να είναι έξαλλος και να προχωράει σε μια πρωτοφανή κίνηση μετά από τάιμ-αουτ, αλλάζοντας τα 4/5 της αρχικής πεντάδας, μετά και τα 3 λάθη στα οποία υπέπεσαν οι παίκτες του. Οι μαζεμένες αλλαγές του Αταμάν έπιασαν τόπο, οι «πράσινοι» ξύπνησαν και με ένα επιμέρους δικό τους σερί 13-0, πήραν σε χρόνο-ρεκόρ προβάδισμα στην αναμέτρηση (13-11).

Οι Καταλανοί όμως είχαν απάντηση και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (26-17) μετρώντας 5 επιθετικά ριμπάουντ, 6 ασίστ , μόλις 2 λάθη και 5/11 τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός με νέο αγωνιστικό «ξέσπασμα» και μπροστάρη τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ξαναπήρε «κεφάλι» στο παιχνίδι (35-34). Πέντε λεπτά όμως πριν το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου και ενώ το «τριφύλλι» είχε το μομέντουμ, ο Ναν χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία μετά από φάουλ που του καταλογίστηκε και έτσι ο Αμερικάνος γκαρντ πήγε στον πάγκο με 3 φάουλ.

Η ομάδα του Πενιαρόγια εκμεταλλεύτηκε τον εκνευρισμό των γηπεδούχων και σε συνδυασμό με την απουσία του περσινού «MVP» της EuroLeague έφυγαν για τα αποδυτήρια του Telecom Center Athens, έχοντας αποκτήσει ένα προβάδισμα έξι πόντων (51-45).

Όπως στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και πήρε για δεύτερη φορά διψήφιο προβάδισμα για το +11 και το 63-52, με τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται να βρει λύσεις επιθετικά και τους Ναν, Σλούκα εκτός, φορτωμένους με 3 φάουλ.

Το πρόβλημα στα ριμπάουντ και η αστοχία παρέμειναν, οι «πράσινοι» δέχτηκαν άλλη μια τεχνική ποινή, αυτή την φορά στον Αταμάν , όμως ο εκπληκτικός στο σημερινό παιχνίδι παιχνίδι Ερνανγκόμεθ μαζί με τον αρχηγό Κώστα Σλούκα, κράτησαν «όρθιο» το «τριφύλλι» και μείωσαν στο -6 (69-74), ενόψει του κρίσιμου και καθοριστικού τελευταίου δεκαλέπτου.

Το ξεκίνημα όμως και της τέταρτη περιόδου άνηκε στην Μπαρτσελόνα. Οι φιλοξενούμενοι με νέο σερί 9-0, πήραν νέα διψήφια διαφορά, την μεγαλύτερη στο παιχνίδι, για να φτάσουν στο +15 και το 84-69. Ο συγκινητικός, με 27 πόντους, Χουάντσο, προσπάθησε μόνος του να βάλει εκ νέου τους «πράσινους» στο «κυνήγι» της ανατροπής (82-91), όμως δύο τρίποντα- μαχαιριές των «μπλαουγκράνα», έσβησαν τις ελπίδες νίκες και υποχρέωσαν τον Παναθηναϊκό στη πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague.