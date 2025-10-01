Παναθηναϊκός: Ένας «παράξενος» Ναν και ο... διόσκουρος που (δεν) περιμέναμε

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, επικράτησε με 87-79 της Μπάγερν Μονάχου και ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του στην Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε για πρώτη αρχική πεντάδα στη φετινή σεζόν τους Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς. Παρότι ο Τι Τζέι Σορτς φάνηκε πως έχει έλλειψη ρυθμού, έχοντας μείνει για δύο εβδομάδες εκτός με ίωση,ο Παναθηναϊκός έδειξε με το... καλημέρα πως έχει πολλούς τρόπους να απειλήσει στην επίθεση, με τους Ναν, Χολμς και Ρογκαβόπουλο να έχουν από 4 πόντους μετά από 5λεπτά αγώνα (12-12). Ταυτόχρονα, ωστόσο, ψαχνόταν αμυντικά (κάτι λογικό με τρεις νέους παίκτες στην αρχική πεντάδα).

Ο Ναν ωριμάζει και αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού του

Είναι νωρίς για να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη, όμως εκτιμώ πως ο Ναν θα είναι ακόμα πιο MVP από πέρυσι. Κι αυτό διότι με την Μπάγερν έπαιξε όπως... δεν τον έχουμε συνηθίσει. Όχι, δεν του έλειψαν ούτε οι πόντοι, ούτε τα μαγικά καλάθια.

Ο Αμερικάνος μοίραζε την μπάλα (10 ασίστ) και έπαιρνε προσπάθειες μόνο όταν χρειαζόταν. Μεγάλη σοφία να ξέρεις πότε πρέπει να πασάρεις και πότε να πάρεις την επίθεση στα χέρια σου. Ο Ναν προσεγγίζει με έναν διαφορετικό τρόπο το παιχνίδι και εκτός από τον ίδιο, κάνει καλύτερους και τους γύρω του. Αυτό συνέβη στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπάγερν (21 πόντοι, 10 ασίστ).

Δεν γνωρίζεις απο που να... φυλαχτείς

Από την περσινή σεζόν αναφέραμε πως το «τριφύλλι» θα πρέπει να απεξαρτηθεί από τις 30άρες του Ναν και να εμφανίσει πολλούς πρωταγωνιστές. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον, αφού στην εξίσωση υπάρχουν παραπάνω από ένας... διόσκουροι.

Θα επιλέξω να κάνω ειδική αναφορά στον Σαμοντούροφ, του οποίου η βελτίωση είναι πραγματικά ραγδαία. Δεν είναι οι 6 πόντοι και οι 2 ασίστ στα λεπτά που αγωνίστηκε. Είναι περισσότερο η ετοιμότητα που δείχνει, αλλά και η κερδισμένη εμπιστοσύνη από τον Αταμάν. Αν προσθέσουμε και τους Ρογκαβόπουλο (15 πόντοι), Γιούρτσεβεν (14 πόντοι) και Χολμς (9 πόντοι) καταλαβαίνει κανείς πως πλέον ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα του ενός και στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζεις από που να φυλαχτείς.

Η «αχίλλειος πτέρνα» που (ευτυχώς) δεν... πληγώθηκε

Ένα από τα λίγα αρνητικά της βραδιάς για τους «πράσινους» ήταν τα ριμπάουντ και ειδικότερα τα επιθετικά. Η Μπάγερν μάζεψε 18 στο σύνολο και αυτός ήταν και ο λόγος που το παιχνίδι δεν «καθάρισε» γρηγορότερα. Ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να δείξει το βίντεο του αγώνα στους παίκτες του, γιατί το ριμπάουντ είναι ομαδική δουλειά και τα box-out δεν λειτούργησαν ιδανικά. Βέβαια, τέλος καλό... όλα καλά.