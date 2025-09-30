Μπασκόνια - Ολυμπιακός 96-102: Οι ερυθρόλευκοι έπαιξαν με τη «φωτιά» όμως μίλησε η ποιότητα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά τις υποχρεώσεις του στην EuroLeague για τη σεζόν 2025/26, παίρνοντας μια σημαντική- αγχωτική εκτός έδρας νίκη, όπως εξελίχθηκε, επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια με σκορ 102-96. Παρόλο που οι Πειραιώτες βρέθηκαν να προηγούνται εμφατικά στην αρχή του αγώνα (4-19 στο 6ο λεπτό), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάστηκε να δώσει μια σκληρή μάχη για να αντέξει στην αντεπίθεση των Βάσκων και να «κλειδώσει» τη νίκη, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Η επικράτηση του Ολυμπιακού βασίστηκε σε καθοριστικές εμφανίσεις από πολλούς παίκτες, με τον Σάσα Βεζένκοβ να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή. Ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» ήταν ασταμάτητος, τελειώνοντας το ματς με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ έβαλε και το μεγάλο σουτ που έγειρε την πλάστιγγα. Εξίσου κομβικός ήταν ο Νικόλα Μιλουτίνοβ (12 πόντοι, 14 ριμπάουντ) που κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια.

Στην περιφέρεια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεισέφερε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ (5 πόντοι, 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα) έδωσε τον ρυθμό. Η νίκη επισφραγίστηκε χάρη στις «κρύες» αποφάσεις του Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο δίλεπτο, ο οποίος πέτυχε 10 πόντους και μοίρασε 2 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική ευστοχία του Ολυμπιακού στις βολές (31/32).

Από την πλευρά της Μπασκόνια, παρόλο το αποκαρδιωτικό ξεκίνημα, η ομάδα έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια, κερδίζοντας το χειροκρότημα. Ξεχώρισαν ο Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Μάρκους Χάουαρντ με 11 πόντους και ο Ματ Φόρεστ (12 πόντοι, 10 ασίστ) με τον Ντιάλο (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ) να ακολουθεί.

Η δύσκολη συνέχεια

Η πρώτη από τις 38 «στροφές» της κανονικής περιόδου ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος απέδειξε πως είναι και φέτος μια σκληροτράχηλη ομάδα. Η νίκη αυτή, που ήρθε μέσα από τη μάχη, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εφόδιο ενόψει της συνέχειας.

Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό, καθώς ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Πέμπτη (2/10 στις 21:45) στην ισπανική πρωτεύουσα, μια αναμέτρηση που θα δοκιμάσει εκ νέου τις δυνάμεις των «ερυθρολεύκων». Αντίθετα, η Μπασκόνια, που φαίνεται πως θα έχει δύσκολη σεζόν, θα αναζητήσει την πρώτη της νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν στη Λυών την επόμενη μέρα.

Το ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε στο παρκέ της «Buesa Arena» τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ οι Χάουαρντ, Τρεντ Φόρεστ, Χαμίντου Ντιάλο, Σεντεκέρσκις, Καλίφα Ντιοπ ήταν οι πρώτοι πέντε για τη Μπασκόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι με τον Βεζένκοφ να βάζει το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στη σεζόν στη EuroLeague και τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε δύο συνεχόμενα τρίποντα, έκαναν με το καλημέρα ένα σερί 8-0. Οι Πειραιώτες ήταν εκπληκτικοί σε άμυνα και επίθεση, με την Μπασκόνια να είναι άποντη στα πρώτα τέσσερα λεπτά του αγώνα και τον Μιλουτίνοφ να μετράει ήδη έξι ριμπάουντ.

Με τον Σάσα Βεζενκοφ και τον Ταίλερ Ντόρσεϊ να έχουν σημειώσει τους 15 από τους 17 πόντους, ο Ολυμπιακός έφτασε +14 και συγκεκριμένα 3-17, 4.46’’ πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Οι Βάσκοι όμως με οκτώ συνεχόμενους πόντους του Κλέμεν Φρις μείωσαν σε 12-21 και έριξαν την διαφορά κάτω από του δέκα πόντους, ενώ μετά και το τρίποντο μάζεψαν την διαφορά με τον Ολυμπιακό να κλείνει το δεκάλεπτο στο +7 (20-27).

Οι Βάσκοι όμως επέστρεψαν για τα καλά στο παιχνίδι, «ροκάνισαν» την διαφορά και έφτασαν στο -2 (29-31) στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν χάσει το ρυθμό τους και να μην δείχνουν την ιδία αμυντική προσήλωση. Την λύση στην επιθετική αστοχία έδωσε ο Γουόρντ που με τρίποντο – ανάσα έδωσε εκ νέου προβάδισμα 7 πόντων στους πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ ο Πίτερς με νέο τρίποντο έστειλε ξανά την διαφορά σε διψήφιο αριθμό (33-43).

Στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου η Μπασκόνια έδειξε ξανά αντίδραση και με ένα επιμέρους σερί 9-0 έστειλε την διαφορά στο πόντο (48-49) και έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό ενόψει δευτέρου ημιχρόνου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν άστοχοι και στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου και έτσι ο Σεντεκέρσκις με τρίποντο έβαλε την Μπασκόνια για πρώτη φορά σε θέση οδηγού στο παιχνίδι (51-49). Οι Βάσκοι συνέχισαν να είναι εύστοχοι από τα 6,75 και λίγο αργότερα με τον Σάμανιτς έκαναν το 58-56.

Οι Πειραιώτες χρειάστηκαν τις εξαιρετικές άμυνες του Τόμας Γουόκαπ προκειμένου να ανασάνουν ξανά και να πάρουν μια «ισχνή» διαφορά έξι πόντων (58-64), την οποία «έσβησε» ευθύς αμέσως η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι και βρέθηκε ξανά μπροστά στο σκορ (65-64). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό στο +3 και το 70-73, έπειτα από σπουδαία κυκλοφορία της μπάλας και κάρφωμα του Χολ.

Το μεγάλο πρόβλημα των πρωταθλητών Ελλάδας είχε ονοματεπώνυμο και δεν ήταν άλλο από τον Λαγουαγού – Καμπαρό, ο οποίος με 23 πόντους και δύο συνεχόμενα τρίποντα έστειλε την Μπασκόνια στο +2 (81-79), ενώ ο Ντιάλο στην παρθενική του συμμετοχή στην EuroLeague έκανε με καλάθι και φάουλ λίγο αργότερα το 87-83. Ο Φουρνιέ όμως ανέλαβε δράση και με μεγάλο καλάθι έκανε το 90-91, στα 2:42 πριν το τέλος, για να έρθουν τα τεράστια τρίποντα των Βεζένκοφ και Γουόκαπ για να στείλουν τον Ολυμπιακό στο +5 (94-99), ενώ ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα κλείδωσε την νίκη για τους Πειραιώτες.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102