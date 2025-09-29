Πότε και που κάνουν «σεφτέ» στην Euroleague Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκινάνε αύριο (30/9) το ταξίδι τους στην φετινή Euroleague για την σεζόν 2025/26.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ (30/9, 21:15) ενώ από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται από την Μπασκόνια στην Ισπανία (30/9, 21:30).

Η αναμέτρηση του τριφυλλιού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4, ενώ εκείνη της ομάδας του Πειραιά από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

30/9

19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2

19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3

20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4

21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime

21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2

1/10