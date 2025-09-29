Πότε και που κάνουν «σεφτέ» στην Euroleague Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR
Που θα δείτε τα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» και του «τριφυλλιού» για την 1η αγωνιστική της Ευρωπαϊκής λίγκας.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκινάνε αύριο (30/9) το ταξίδι τους στην φετινή Euroleague για την σεζόν 2025/26.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ (30/9, 21:15) ενώ από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται από την Μπασκόνια στην Ισπανία (30/9, 21:30).
Η αναμέτρηση του τριφυλλιού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4, ενώ εκείνη της ομάδας του Πειραιά από το Novasports Prime.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
30/9
- 19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2
- 19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3
- 20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6
- 21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start
- 21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4
- 21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime
- 21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2
1/10
- 20:30, Μονακό – Ζάλγκιρις, Novasports 5
- 20:45, Φενέρμπαχτσε – Παρί, Novasports Prime
- 21:00, Βιλερμπάν – Βαλένθια, Novasports Start