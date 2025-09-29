Ο απόλυτος οδηγός της Euroleague: Μεταγραφές, αστέρια που... λάμπουν και νέοι κανονισμοί

Η νέα σεζόν της EuroLeague, είναι έτοιμη για το πρώτο τζάμπολ της, με νέους αστέρες, καινούργια ρόστερ, μεταγραφές που προκάλεσαν πάταγο, μέχρι και αλλαγές στους κανονισμούς που γνωρίζαμε. Το flash.gr σας παρουσιάζει τον απόλυτο οδηγό της σεζόν 2025-2026.

Οι μεταγραφές που προκάλεσαν πάταγο

Βασίλιε Μίτσιτς - Χάποελ Τελ Αβίβ



Η επιστροφή του Βασίλιε Μίτσιτς στη EuroLeague ήταν μία από τις ειδήσεις του καλοκαιριού. Ο Σέρβος γκαρντ κατέκτησε το τρόπαιο δύο διαδοχικές φορές με τη φανέλα της Αναντολού Εφές προτού κάνει το βήμα για το NBA όπου δεν κατάφερε να ξεχωρίσει. Η φημολογία γύρω από το όνομά του είχε αρχίσει να αναπτύσσεται πριν ακόμη ο Μίτσιτς μείνει ελεύθερος. Σχεδόν οι μισές ομάδες της Λίγκας φέρεται να είχαν ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του, αλλά ο Όφερ Γιανάι του πρόσφερε έναν πακτωλό χρημάτων (και μετοχές) κάνοντάς τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της λίγκας. Αν είναι ο παίκτης που θαυμάσαμε στην Εφές, τότε θα είναι καθοριστικός παράγοντας στο παιχνίδι της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.





Τι Τζέι Σορτς - Παναθηναϊκός



Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Παρί της σεζόν 2024-2025. Ο Αμερικανός (διεθνής με τη Βόρεια Μακεδονία) γκαρντ ήταν υποψήφιος για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης μαζί με τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Κέντρικ Ναν, που ήταν ο νικητής. Ο Σορτς ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας και ήταν περιζήτητος κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε αστραπιαία και συμφώνησε με τον 27χρονο γκαρντ μετά τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε. Ο παίκτης πενταπλασίασε τις αποδοχές του και υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με το τριφύλλι.





Τζάναν Μούσα - Dubai BC



Ο Τζάναν Μούσα ήταν η πιο εντυπωσιακή κίνηση της Dubai BC το καλοκαίρι. Ο 26χρονος Βόσνιος, που δεν αγωνίστηκε στο EuroBasket λόγω τραυματισμού, έχει κατακτήσει το τρόπαιο της EuroLeague δύο φορές. Ο Μούσα υπέγραψε πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την ομάδα των ΗΑΕ που συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Την περασμένη σεζόν, ο 26χρονος παίκτης είχε μέσο όρο 12,2 πόντους (53,3% δίποντα, 37,2% τρίποντα, 81,2% βολές), 2,9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 12,5 PIR ανά 21:47 ανά αγώνα σε 35 συμμετοχές στη διοργάνωση.





Τεό Μαλεντόν - Ρεάλ Μαδρίτης



Η σεζόν 2024-2025 έφερε σημαντικές αλλαγές στη Ρεάλ. Η ομάδα της Μαδρίτης ανακοίνωσε το καλοκαίρι την απόκτηση του Τεό Μαλεντόν, που αποχώρησε από τη Βιλερμπάν μετά την εντυπωσιακή χρονιά που έκανε με τη φανέλα της ομάδας της Γαλλίας. Οι απαιτήσεις, βέβαια, ανεβαίνουν για τον 24χρονο παίκτη, που «έγραψε» 17 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ και 1 κλεψίματος σε 27:35 ανά αγώνα στη EuroLeague την περασμένη αγωνιστική σεζόν.



Νίκολα Μίροτιτς - Μονακό



Ο Νίκολα Μίροτιτς είναι από τους πιο έμπειρους παίκτες στη EuroLeague. Ο 34χρονος μπασκετμπολίστας έχει αγωνιστεί για έξι χρόνια στη Ρεάλ αλλά δεν έχει πανηγυρίσει το τρόπαιο της EuroLeague. Την προηγούμενη διετία ο Μίροτιτς αγωνίστηκε στο Μιλάνο και φέτος καλοκαίρι μεταγράφηκε στη Μονακό. Τη σεζόν 2024-2025 ο Μίροτιτς, είχε μέσο όρο 17,7 πόντους και 6,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.



Κάρσεν Έντουαρντς - Βίρτους Μπολόνια



Ο Κάρσεν Έντουαρντς έκανε τη σεζόν της καριέρας του αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο 27χρονος γκαρντ μετακινήθηκε στη Βίρτους, σε μία μεταγραφή που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Ο Αμερικανός παίκτης επιλέχθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης έχοντας 20.4 πόντους ανά αγώνα, καθώς και 2.3 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 1 κλεψίματα ανά αγώνα. Είναι δεδομένο ότι ο Έντουαρντς θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ιταλικής ομάδας τη σεζόν που έρχεται.



Λόνι Γουόκερ - Μακάμπι Τελ Αβίβ



Ο Λόνι Γουόκερ επέστρεψε στη EuroLeague για λογαριασμό της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Αμερικανός παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα του Ισραήλ, στο οποίο έχει προβλεφθεί και NBA out σε περίπτωση που ο 27χρονος μπασκετμπολίστας θελήσει να επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο Γουόκερ έχει παίξει πάνω από 350 αγώνες στο NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερςτους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Μπρούκλιν Νετς και τους Σίξερς. Τη σεζόν 2024-2025 ο Γουόκερ είχε μέσο όρο 13.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ στους 19 αγώνες που έπαιξε με τη Ζαλγκίρις.



Τζόρνταν Λόιντ - Αναντολού Εφές



Ο Τζόρνταν Λόιντ έκανε ένα εκπληκτικό EuroBasket με τη φανέλα της Πολωνίας. Ο 32χρονος γκαρντ τελείωσε τη διοργάνωση με μέσο όρο 22.4 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο παίκτης, που τη σεζόν 2024-2025 έπαιξε στη Μονακό, κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, μεταξύ των οποίων και η Ρεάλ. Τελικά, ανακοινώθηκε από την Αναντολού Εφές σε ένα καλοκαίρι που η ομάδα της Τουρκίας έκανε πολύ στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις. Τη σεζόν 2024-2025 ο Λόιντ είχε μέσο όρο 9 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 17 αγώνες που έπαιξε στη EuroLeague.



Τσίμα Μόνεκε - Ερυθρός Αστέρας



Μετά από μία γεμάτη διετία στην Μπασκόνια ο Τσίμα Μονέκε μεταγράφηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ γεννήθηκε στη Νιγηρία και θα ενισχύσει την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου στην προσπάθειά της για διάκριση στη φετινή EuroLeague. Ο Μονέκε είχε τη σεζόν 2024-2025 μέσο όρο 14 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ σε 33 αγώνες που έπαιξε.



Μάρκο Γκούντουριτς - Αρμάνι Μιλάνο



Μετά από επτά διαδοχικές σεζόν στη Φενέρμπαχτσε, ο Μάρκο Γκούντουριτς γύρισε σελίδα στην καριέρα του. Ο Σέρβος παίκτης κατέκτησε τα πάντα την περασμένη αγωνιστική χρονιά με την ομάδα της Τουρκίας έχοντας, μάλιστα, ρόλο πρωταγωνιστή στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Στον τελικό της EuroLeague με αντίπαλο τη Μονακό, ο Γκούντουριτς είχε 19 πόντους (2/2 βολές, 4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα), έξι ριμπάουντ και 27 PIR. Ο 30χρονος Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποίησε 36 εμφανίσεις στην EuroLeague την περασμένη σεζόν, έχοντας μέσο όρο 10.9 πόντους (88,3% στις βολές, 58,2% στα δίποντα, 38,4% στα τρίποντα), 3.1 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τα αστέρια από το μέλλον που αξίζει να παρακολουθήσετε

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ



Ο «Σάμο», από τα τέλη της περασμένης σεζόν, έχει δείξει τι μπορεί να προσφέρει. Ο Εργκίν Αταμάν τον εμπιστεύτηκε και εκείνος δεν τον απογοήτευσε. Τόσο σε πρωτάθλημα, όσο και στη EuroLeague. Ο νεαρός άσος του «τριφυλλιού», διαθέτει τόνους ποιότητας και το αποδεικνύει κάθε φορά που πατάει το πόδι του στο παρκέ.



Το καλοκαίρι, τόσο με την Εθνική Νέων, όσο και με την Ανδρών, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, έδειξε ότι είναι έτοιμος να προσφέρει τα μέγιστα. Ο Βασίλης Σπανούλης του έδωσε ευθύνες στο Eurobasket, τον έβαλε να παλέψει με θηρία σε ρακέτες και το αποτέλεσμα ήταν ο μικρός να τραβάει τα βλέμματα όλης της μπασκετικής Ευρώπης. Και πλέον, μια νέα σεζόν εκκινεί. Ο Αταμάν τον πιστεύει και είναι δεδομένο πως φέτος δε θα βρίσκεται στον πάγκο απλά για να συμπληρώνει την αποστολή, αλλά για να είναι παράγοντας του «Επτάστερου». Και πραγματικά, δεν υπάρχει κανείς που πιστεύει πως δε θα το κατορθώσει. Βλέποντάς τον να παίζει, κατανοείς ότι πρόκειται για ένα άτομο με υψηλό iq παιχνιδιού, αλλά φυσικά και με ωριμότητα στις επιλογές του, δυσανάλογη του νεαρού της ηλικίας του. EuroLeague, είσαι έτοιμη για τον Σαμοντούροβ;



Μίκα Μούρινεν



Εάν πριν το Eurobasket, λέγαμε πως ένας 18χρονος που ακόμα πάει στην τελευταία τάξη του λυκείου θα τα έφερνε όλα άνω κάτω, μάλλον δε θα το πιστεύατε. Για αυτό ο Μουόρινεν ήρθε να μας βγάλει όλους λάθους. Υπέρ-αθλητικός, απίστευτα αλτικός, γρήγορος, σκληρός, με μπόλικο τσαμπουκά. Αυτές είναι μερικές εκφράσεις για να περιγράψουμε τον μικρό Φινλανδό, ο οποίος έκανε όλο τον πλανήτη να μιλάει για το παιχνίδι του. Και όχι αδίκως.



Ο «Slim Jesus», όπως είναι το παρατσούκλι του, έκανε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη μεγάλη παράστασή του στο υψηλότερο επίπεδο. Τουλάχιστον τρία κολέγια βρισκόντουσαν σε συζητήσεις μαζί του και κοντά σε συμφωνία, ωστόσο εκείνος τράβηξε άλλο μονοπάτι. Ήθελε να γίνει επαγγελματίας το συντομότερο δυνατόν. Για αυτό και πήρε μεταγραφή στην Παρτίζαν. Τώρα υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα κληθεί να ωριμάσει μπασκετικά και να παίξει κόντρα στους... κορυφαίους του είδους. Αν στη Φινλανδία και στη Λετονία τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, είδαμε απλά ένα δείγμα του τι εστί Μουόρινεν, τότε πραγματικά, δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα.





Ματέο Σπανιόλο



Το όνομα του Σπανιόλο δεν είναι άγνωστο σαφώς στην EuroLeague. Ο νεαρός έχει ήδη μόλις στα 22 του μεγάλη εμπειρία από αυτό το επίπεδο. Έχοντας αγωνιστεί για δυο σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου. Ο απολογισμός του, 8.5 πόντοι, 2.1 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά παιχνίδι.



Τώρα, έχει αλλάξει τόπο διαμονής. Βρίσκεται στην Ισπανία, στην Μπασκόνια, για να συμβάλει και αυτός στη νέα προσπάθεια που θα δώσει ο σύλλογος της Βιτόρια να κάνει... πάταγο, υπό τις οδηγίες του Πάολο Γκαλμπιάτι. Και είναι δεδομένο, ότι ο Ιταλός κόουτς θα εμπιστευτεί τον συμπατριώτη του.



Ζοάν Νούνιες



Γεννηθείς το 2004, ο Νούνιες είναι ένας παίκτης που έχει πάρει εμπειρίες από πολλά επίπεδα. Έχει μαθητεύσει στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει κοντραριστεί με τα θηρία, βρισκόμενος στο EuroCup για λογαριασμό της Ουλμ, ενώ τώρα, ο δρόμος του τον έχει βγάλει στην Μπαρτσελόνα από την περασμένη αγωνιστική περίοδο.



Ήδη, ο Ζοάν Πεναρόγια του έχει δώσει αρκετές ευκαιρίες, τον έχει εμπιστευτεί με χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, τώρα φαίνεται πως φτάνει η χρονιά που θα τα δώσει όλα για όλα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως ο ίδιος ο παίκτης θέλει να ανεβάσει... τις μετοχές του εν μέρει. Το NBA Draft, φαντάζει το προσυπογεγραμμένο μονοπάτι του και μια καλή σεζόν θα του εξασφαλίσει την επιλογή του στα υψηλότερα νούμερα της λοταρίας. To δυσάρεστο με την υπόθεση του παίκτη, είναι ότι υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό και θα περάσει τις πόρτες του χειρουργείου, όπως γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωση η Μπαρτσελόνα. Είναι ο δεύτερος τραυματισμός στο ίδιο γόνατο, καθώς και τον περασμένο Μάρτιο, είχε το ίδιο πρόβλημα.



Ματέο Ακόρσι



Ο Ακόρσι, είναι ένα όνομα όχι τόσο γνωστό όσο οι παραπάνω παίκτες, ωστόσο υπάρχουν συνθήκες που θα το κάνουν να ακουστεί. Πρόκειται για γκαρντ, γεννημένο το 2007, ο οποίος αγωνίζεται στη Βίρτους Μπολόνια.



Στα Next Gen τουρνουά της EuroLeague, είχε πάντοτε θετική παρουσία, ενώ τώρα, σε μια μεταβατική περίοδο για τον ιταλικό σύλλογο, βρίσκεται εντός των επιλογών της ομάδας για τις διεθνείς υποχρεώσεις. Μπορεί να μην είναι στο ίδιο επίπεδο με τους όσους προαναφέραμε, αλλά δεδομένα, κάποια στιγμή, θα δει το όνομά του εντός των ίδιων συζητήσεων. Και αυτή η χρονιά, ίσως είναι η... εκκίνηση αυτής της διαδικασίας. Και ένα δείγμα του για να κατανοήσετε περί τίνος πρόκειται!

Οι νέοι κανονισμοί που... ταράζουν τα νερά

Η διοργάνωση εξέδωσε ενημέρωση με αλλαγές σχετικά με τις τεχνικές ποινές και το instant replay.

Οι διαιτητές δεν θα εκδίδουν πλέον προειδοποιήσεις πριν καταλογίσουν τεχνικές ποινές για ακατάλληλη συμπεριφορά ή προσποίηση/φλόπινγκ. Οι προειδοποιήσεις θα συνεχιστούν για καταστάσεις καθυστέρησης του αγώνα, κούνημα του χεριού κοντά στα μάτια ενός σουτέρ και απόσπαση της προσοχής ενός σουτέρ με δυνατές φωνές, χτυπήματα με το πόδι ή χειροκροτήματα κοντά στο οπτικό του πεδίο.

Οι προπονητές θα αποβάλλονται αυτόματα εάν οι ίδιοι ή οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος της ομάδας που κάθεται στον πάγκο εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης αιφνιδιασμού. Εάν ένας προπονητής ή μέλος του πάγκου διαταράξει τον αιφνιδιασμό ενός αντιπάλου τρέχοντας στην πλάγια γραμμή ή διαμαρτυρόμενος υπερβολικά, οι διαιτητές θα επιβάλλουν τεχνική ποινή μόλις τελειώσει το παιχνίδι.

Σύστημα Instant replay

Οι παραβάσεις οκτώ δευτερολέπτων μπορούν πλέον να εξεταστούν από τους διαιτητές στα τελευταία 2 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και της παράτασης εάν έχει σφυριχτεί παράβαση. Οι προπονητές μπορούν να τις αμφισβητήσουν σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταλογιστεί παράβαση 8 δευτερολέπτων.

Οι έλεγχοι ταυτότητας φάουλ επιτρέπονται πλέον από τους διαιτητές. Οι διαιτητές μπορούν να ελέγξουν την IRS για να επιβεβαιώσουν τον σωστό παίκτη που διέπραξε φάουλ εάν υπάρχει πιθανό σφάλμα καταγραφής, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι έλεγχοι ταυτότητας φάουλ δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τους προπονητές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Euroleague

1η αγωνιστική:



Dubai BC – Παρτίζαν (30/9, 19:00)

Χάποελ – Μπαρτσελόνα (30/9, 19:00)

Εφές – Μακάμπι (30/9, 20:45)

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι (30/9, 21:00)

Παναθηναϊκός – Μπάγερν (30/9, 21:15)

Μπασκόνια – Ολυμπιακός (30/9, 21:30)

Βίρτους – Ρεάλ (30/9, 21:45)

Μονακό – Ζάλγκιρις (1/10, 20:30)

Φενέρμπαχτσε – Παρί (1/10, 20:45)

Βιλερμπάν – Βαλένθια (1/10, 21:00)





2η αγωνιστική:



Μπάγερν – Ερυθρός Αστέρας (2/10, 21:30)

Παρτίζαν – Αρμάνι (2/10, 21:30)

Ρεάλ – Ολυμπιακός (2/10, 21:45)

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (3/10, 20:00)

Εφές – Χάποελ (3/10, 20:30)

Μονακό – Dubai BC (3/10, 20:30)

Βιλερμπάν – Μπασκόνια (3/10, 21:00)

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15)

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια (3/10, 21:30)

Μακάμπι – Παρί (3/10, 22:30)



3η αγωνιστική:



Χάποελ – Μακάμπι (8/10, 21:00)

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός (9/10, 21:30)

Αρμάνι – Μονακό (9/10, 21:30)

Παρτίζαν – Εφές (9/10, 21:30)

Παρί – Βίρτους (9/10, 21:45)

Ρεάλ – Βιλερμπάν (9/10, 22:00)

Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας (10/10, 20:45)

Ολυμπιακός – Dubai BC (10/10, 21:15)

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια (10/10, 21:30)

Μπάγερν – Ζάλγκιρις (10/10, 21:30)



4η αγωνιστική:



Φενέρμπαχτσε – Dubai BC (14/10, 20:45)

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις (14/10, 21:00)

Μακάμπι – Μπαρτσελόνα (14/10, 21:05)

Ολυμπιακός – Εφές (14/10, 21:15)

Μπάγερν – Αρμάνι (14/10, 21:30)

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (15/10, 21:15)

Βαλένθια – Χάποελ (15/10, 21:30)

Βίρτους – Μονακό (15/10, 21:30)

Παρί – Μπασκόνια (15/10, 21:45)

Ρεάλ – Παρτίζαν (15/10, 21:45)



5η αγωνιστική:



Dubai BC – Μπαρτσελόνα (16/10, 19:00)

Ζάλγκιρις – Αρμάνι (16/10, 20:00)

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν (16/10, 20:45)

Μακάμπι – Ολυμπιακός (16/10, 21:05)

Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ (17/10, 20:00)

Εφές – Παναθηναϊκός (17/10, 20:30)

Μονακό – Βαλένθια (17/10, 20:30)

Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια (17/10, 21:00)

Μπασκόνια – Παρτίζαν (17/10, 21:45)

Παρί – Χάποελ (17/10, 21:45)



6η αγωνιστική:



Μακάμπι – Ρεάλ (22/10, 21:05)

Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια (23/10, 21:00)

Χάποελ – Μονακό (23/10, 21:00)

Βιλερμπάν – Dubai BC (23/10, 21:00)

Αρμάνι – Βαλένθια (23/10, 21:30)

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις (23/10, 21:30)

Εφές – Φενέρμπαχτσε (24/10, 20:30)

Βίρτους – Παναθηναϊκός (24/10, 21:00)

Παρτίζαν – Παρί (24/10, 21:30)

Μπάγερν – Ολυμπιακός (24/10, 21:45)



7η αγωνιστική:



Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν (28/10, 20:00)

Ζάλγκιρις – Βίρτους (28/10, 20:00)

Παναθηναϊκός – Μακάμπι (28/10, 21:15)

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι (28/10, 21:30)

Μπάγερν – Ρεάλ (28/10, 21:30)

Μπασκόνια – Dubai BC (28/10, 21:30)

Παρί – Εφές (28/10, 21:45)

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε (28/10, 22:00)

Χάποελ – Παρτίζαν (29/10, 20:00)

Ολυμπιακός – Μονακό (29/10, 21:15)



8η αγωνιστική:



Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν (30/10, 20:00)

Μακάμπι – Ερυθρός Αστέρας (30/10, 21:05)

Αρμάνι – Παρί (30/10, 21:30)

Μπάγερν – Βίρτους (30/10, 21:30)

Βαλένθια – Dubai BC (30/10, 21:30)

Ρεάλ – Φενέρμπαχτσε (30/10, 22:00)

Μονακό – Παναθηναϊκός (31/10, 20:00)

Ολυμπιακός – Χάποελ (31/10, 21:15)

Μπασκόνια Εφές (31/10, 21:30)

Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα (31/10, 21:30)



9η αγωνιστική:



Dubai BC – Χάποελ (6/11)

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (6/11)

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός (6/11)

Μακάμπι – Μονακό (6/11)

Μπασκόνια – Βίρτους (6/11)

Παρί – Μπάγερν (6/11)

Εφές – Αρμάνι (7/11)

Ζάλγκιρις – Βαλένθια (7/11)

Ολυμπιακός – Παρτίζαν (7/11)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ (7/11)



10η αγωνιστική:



Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας (11/11)

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι (11/11)

Χάποελ – Μπασκόνια (11/11)

Βαλένθια – Ρεάλ (11/11)

Βίρτους – Εφές (11/11)

Παρτίζαν – Μονακό (11/11)

Παρί – Παναθηναϊκός (11/11)

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (12/11)

Αρμάνι – Βιλερμπάν (12/11)

Μπάγερν – Μπαρτσελόνα (12/11)



11η αγωνιστική:



Φενέρμπαχτσε – Χάποελ (13/11)

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό (13/11)

Μακάμπι – Μπασκόνια (13/11)

Παρί – Βαλένθια (13/11)

Ρεάλ – Παναθηναϊκός (13/11)

Dubai BC – Ζάλγκιρις (14/11)

Εφές – Μπάγερν (14/11)

Βιλερμπάν – Παρτίζαν (14/11)

Αρμάνι – Ολυμπιακός (14/11)

Μπαρτσελόνα – Βίρτους (14/11)



12η αγωνιστική:



Βιλερμπάν – Μονακό (19/11)

Εφές – Μπαρτσελόνα (20/11)

Παναθηναϊκός – Dubai BC (20/11)

Αρμάνι – Χάποελ (20/11)

Ρεάλ – Ζάλγκιρις (20/11)

Ολυμπιακός – Παρί (21/11)

Μπασκόνια – Μπάγερν (21/11)

Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε (21/11)

Βίρτους – Μακάμπι (21/11)

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας (21/11)



13η αγωνιστική:



Dubai BC – Παρί (25/11)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους (25/11)

Χάποελ – Ρεάλ (25/11)

Ζάλγκιρις – Μπασκόνια (25/11)

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν (25/11)

Βαλένθια – Μπάγερν (25/11)

Μονακό – Εφές (26/11)

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (26/11)

Μακάμπι – Αρμάνι (26/11)

Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν (26/11)



14η αγωνιστική:



Εφές – Ρεάλ (4/12)

Ζάλγκιρις – Μακάμπι (4/12)

Μονακό – Παρί (4/12)

Μπάγερν – Παρτίζαν (4/12)

Χάποελ – Βιλερμπάν (4/12)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (4/12)

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα (5/12)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια (5/12)

Μπασκόνια – Αρμάνι (5/12)

Βίρτους – Dubai BC (5/12)



15η αγωνιστική:



Μακάμπι – Βιλερμπάν (11/12)

Αρμάνι – Παναθηναϊκός (11/12)

Βαλένθια – Εφές (11/12)

Παρί – Ζάλγκιρις (11/12)

Ρεάλ – Μπασκόνια (11/12)

Dubai BC – Μπάγερν (12/12)

Μονακό – Φενέρμπαχτσε (12/12)

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (12/12)

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (12/12)

Βίρτους – Χάποελ (12/12)



16η αγωνιστική:



Dubai BC – Μακάμπι (16/12)

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός (16/12)

Χάποελ – Ερυθρός Αστέρας (16/12)

Ολυμπιακός – Βαλένθια (16/12)

Αρμάνι – Ρεάλ (16/12)

Παρί – Μπαρτσελόνα (16/12)

Ζάλγκιρις – Εφές (17/12)

Βιλερμπάν – Μπάγερν (17/12)

Μπασκόνια – Μονακό (17/12)

Παρτίζαν – Βίρτους (17/12)



17η αγωνιστική:



Μακάμπι – Βαλένθια (18/12)

Παναθηναϊκός – Χάποελ (18/12)

Αρμάνι – Φενέρμπαχτσε (18/12)

Ρεάλ – Παρί (18/12)

Εφές – Dubai BC (19/12)

Ζάλγκιρις – Παρτίζαν (19/12)

Μονακό – Μπάγερν (19/12)

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (19/12)

Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια (19/12)

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (19/12)



18η αγωνιστική:



Dubai BC – Αρμάνι (23/12)

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα (23/12)

Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός (23/12)

Μπάγερν – Χάποελ (23/12)

Βαλένθια – Μπασκόνια (23/12)

Βιλερμπάν – Εφές (23/12)

Παρί – Ερυθρός Αστέρας (23/12)

Μονακό – Ρεάλ (26/12)

Παρτίζαν – Μακάμπι (26/12)

Βίρτους – Ολυμπιακός (26/12)



19η αγωνιστική:



Χάποελ – Ζάλγκιρις (30/12)

Βιλερμπάν – Παρί (30/12)

Μπαρτσελόνα – Μονακό (30/12)

Βαλένθια – Παρτίζαν (30/12)

Εφές – Ερυθρός Αστέρας (2/1)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2/1)

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (2/1)

Βίρτους – Αρμάνι (2/1)

Ρεάλ – Dubai BC (2/1)

Μπάγερν – Μακάμπι (2/1)



20η αγωνιστική:



Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (6/1)

Χάποελ – Dubai BC (6/1)

Μονακό – Παρτίζαν (6/1)

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια (6/1)

Βιλερμπάν – Ρεάλ (6/1)

Παναθηναϊκός – Αρμάνι (6/1)

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι (6/1)

Βίρτους – Ζάλγκιρις (6/1)

Εφές – Παρί (7/1)

Μπάγερν – Μπασκόνια (7/1)



21η αγωνιστική:



Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (8/1)

Παναθηναϊκός – Βίρτους (8/1)

Βαλένθια – Μονακό (8/1)

Ρεάλ – Μακάμπι (8/1)

Χάποελ – Παρί (9/1)

Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας (9/1)

Ολυμπιακός – Μπάγερν (9/1)

Μπασκόνια – Βιλερμπάν (9/1)

Αρμάνι – Εφές (9/1)

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν (9/1)



22η αγωνιστική:



Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (15/1)

Εφές – Μπασκόνια (15/1)

Μπάγερν – Παναθηναϊκός (15/1)

Μακάμπι – Ζάλγκιρις (15/1)

Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (15/1)

Παρί – Μονακό (15/1)

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (16/1)

Βιλερμπάν – Χάποελ (16/1)

Παρτίζαν – Ολυμπιακός (16/1)

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (16/1)



23η αγωνιστική:



Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας

Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

Μπαρτσελόνα – Dubai BC

Βαλένθια – Παρί

Παρτίζαν – Μπάγερν

Ρεάλ – Αρμάνι Μιλάνο

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε



24η αγωνιστική:



Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

Μπάγερν – Βαλένθια

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις

Παρί – Dubai BC

Ρέαλ – Μονακό

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια

Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα

Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ

Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας



25η αγωνιστική:



Παρί – Ρεάλ

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις



26η αγωνιστική:



Dubai BC – Ολυμπιακός

Αναντολού Εφές – Βαλένθια

Ζάλγκιρις – Μονακό

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός – Ρέαλ

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Μπάγερν – Παρί

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν



27η αγωνιστική:



Dubai BC – Ρεάλ

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια

Μπάγερν – Μονακό

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

Παρί – Φενέρμπαχτσε

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα



28η αγωνιστική:



Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Βαλένθια – Βιλερμπάν

Μπαρτσελόνα – Παρί

Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ

Μονακό – Μπασκόνια

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

Παρτίζαν – Ρεάλ

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC



29η αγωνιστική:



Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα

Dubai BC – Βιλερμπάν

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές

Παναθηναϊκός – Παρί

Μπασκόνια – Βαλένθια

Ρεάλ – Μπάγερν



30η αγωνιστική:



Φενέρμπαχτσε – Μονακό

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα

Παρτίζαν – Dubai BC

Βαλένθια – Ζάλγκιρις

Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Μπασκόνια – Παρί



31η αγωνιστική:



Dubai BC – Μπασκόνια

Μπάγερν – Αναντολού Εφές

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν

Παρί – Βιλερμπάν

Ρεάλ – Βαλένθια

Μονακό – Ολυμπιακός

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ



32η αγωνιστική:



Αναντολού Εφές – Μονακό

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

Μπάγερν – Dubai BC

Ολυμπιακός – Μπασκόνια

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα

Παρί – Παρτίζαν

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο

Ζάλγκιρις – Ρεάλ

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας



33η αγωνιστική:



Dubai BC – Παναθηναϊκός

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο

Ζάλγκιρις – Μπάγερν

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές

Παρτίζαν – Βιλερμπάν

Βαλένθια – Ολυμπιακός

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ

Βίρτους Μπολόνια – Παρί

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας



34η αγωνιστική:



Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια

Μπάγερν – Βιλερμπάν

Παρί – Ολυμπιακός

Ρεάλ – Αναντολού Εφές

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις

Παναθηναϊκός – Μονακό

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

Παρτίζαν – Βαλένθια



35η αγωνιστική:



Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο

Dubai BC – Μονακό

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός

Μπασκόνια – Ρεάλ

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια



36η αγωνιστική:



Ζάλγκριρις – Dubai BC

Ερυθρός Αστέρας – Παρί

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε

Ολυμπιακός – Ρεάλ

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν

Μονακό – Βιλερμπάν



37η αγωνιστική:



Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Dubai BC – Αναντολού Εφές

Μονακό – Μπαρτσελόνα

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια



38η αγωνιστική:



Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

Παρτίζαν – Μπασκόνια

Ρεάλ – Ερυθρός

Dubai BC – Βαλένθια

Ζάλγκιρις – Παρί

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν

Το σεφτέ των δυο «αιωνίων» και το... ελληνικό Final-4

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκινάνε αύριο (30/9) το ταξίδι τους στην φετινή Euroleague για την σεζόν 2025/26.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ (30/9, 21:15) ενώ από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται από την Μπασκόνια στην Ισπανία (30/9, 21:30).

Η αναμέτρηση του τριφυλλιού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4, ενώ εκείνη της ομάδας του Πειραιά από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

30/9

19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2

19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3

20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4

21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime

21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2

1/10

20:30, Μονακό – Ζάλγκιρις, Novasports 5

20:45, Φενέρμπαχτσε – Παρί, Novasports Prime

21:00, Βιλερμπάν – Βαλένθια, Novasports Start

Μέσα στο 2025 δεν θα δούμε κάποια αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτό γιατί η πρώτη... μάχη των δύο αιωνίων στη Euroleague είναι προγραμματισμένη για τις 2 Ιανουαρίου του 2026 στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Όσο για την δεύτερη αναμέτρηση των αιωνίων, αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαρτίου στο ΣΕΦ.

Final-4 στην Αθήνα

Το μεγάλο φινάλε της διοργάνωσης. Η Euroleague όρισε το Final 4 να διεξαχθεί στην Αθήνα το τριήμερο 22-24 Μαϊου, με την Αθήνα και το κλειστό του ΟΑΚΑ να γίνονται το κέντρο του μπασκετικού ενδιαφέροντος. Εκεί θα αναμετρηθούν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, με φόντο την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό. Φέτος δεν θα διεξαχθεί αγώνας 3ης θέσης, με την Euroleague να έχει προχωρήσει στην κατάργησή του.

Οι ημερομηνίες σε Play-in και Playoffs

Για τρίτη διαδοχική σεζόν η Euroleague έχει στο καλεντάρι της αγώνες για το Play-In, στα πρότυπα του NBA. Σε αυτό μετέχουν οι ομάδες από την 7η έως και την 10η θέση, με τον 7ο να αντιμετωπίζει τον 8ο με φόντο την 7η θέση της κατάταξης, ενώ ο 9ος και ο 10ος κοντράρονται, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει τον χαμένο του 7-8, με φόντο την 8η θέση. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 21 Απριλίου, ενώ ο αγώνας για την 8η θέση είναι προγραμματισμένος για τις 24 Απριλίου.

Τα Playoffs της Euroleague θα κρίνουν τις τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Final 4 της διοργάνωσης, σε σειρές που κρίνονται στις 3 νίκες, στις 28/4.

