«Οι κορυφαίοι προπονητές της Euroleague»: Σε ποια θέση βρίσκονται Μπαρτζώκας και Αταμάν

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα βρεθούν σύντομα αντίπαλοι στα παρκέ της GBL, με το στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να... προετοιμάζεται για sold-out. Πριν όμως την μάχη της 12ης Οκτωβρίου, οι δυο «αιώνιοι» θα βρεθούν στα παρκέ της Ευρωλίγκας.

Η Euroleague ξεκινά αύριο (30/9) και ένα ισραηλινό μέσο παρουσίασε την κορυφαία δεκάδα στη φετινή διοργάνωση των προπονητών, με τις πρώτες θέσεις να είναι... ελληνική υπόθεση

Η Israel Hayom έφτιαξε λοιπόν τη λίστα με τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Εργκίν Αταμάν και Βασίλη Σπανούλη να έχουν θέση στην κορυφαία πεντάδα, με την κορυφή να αποτελεί... έκπληξη

Η κορυφαία πεντάδα προπονητών στην Ευρώπη

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση και κορυφαίος προπονητής της Euroleague, σύμφωνα με το εν λόγω σάιτ, είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ακολουθεί ο κόουτς Αταμάν και στην τρίτη θέση είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον κόουτς Μπαρτζώκα στην τέταρτη θέση. Την κορυφαία πεντάδα κλείνει ο επίσης ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας μας, Βασίλης Σπανούλης.