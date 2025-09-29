«Οι κορυφαίοι προπονητές της Euroleague»: Σε ποια θέση βρίσκονται Μπαρτζώκας και Αταμάν
Η έναρξη της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και όλες οι ομάδες έχουν στους πάγκους τους, τα πιο «hot» ονόματα προπονητών.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα βρεθούν σύντομα αντίπαλοι στα παρκέ της GBL, με το στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να... προετοιμάζεται για sold-out. Πριν όμως την μάχη της 12ης Οκτωβρίου, οι δυο «αιώνιοι» θα βρεθούν στα παρκέ της Ευρωλίγκας.
Η Euroleague ξεκινά αύριο (30/9) και ένα ισραηλινό μέσο παρουσίασε την κορυφαία δεκάδα στη φετινή διοργάνωση των προπονητών, με τις πρώτες θέσεις να είναι... ελληνική υπόθεση
Η Israel Hayom έφτιαξε λοιπόν τη λίστα με τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Εργκίν Αταμάν και Βασίλη Σπανούλη να έχουν θέση στην κορυφαία πεντάδα, με την κορυφή να αποτελεί... έκπληξη
Η κορυφαία πεντάδα προπονητών στην Ευρώπη
Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση και κορυφαίος προπονητής της Euroleague, σύμφωνα με το εν λόγω σάιτ, είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ακολουθεί ο κόουτς Αταμάν και στην τρίτη θέση είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον κόουτς Μπαρτζώκα στην τέταρτη θέση. Την κορυφαία πεντάδα κλείνει ο επίσης ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας μας, Βασίλης Σπανούλης.