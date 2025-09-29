Οι πρωταγωνιστές της EuroLeague ρωτήθηκαν ποια ευρωπαϊκή έδρα θεωρούν την πιο «καυτή»

Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες της EuroLeague μετρούν αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν, με τη διοργανώτρια αρχή να «ανεβάζει στροφές» και στα social media.

Μέσα από συνεχόμενες αναρτήσεις, η EuroLeague Basketball έβαλε στο επίκεντρο τις πιο «καυτές» έδρες της διοργάνωσης, ζητώντας από παίκτες όπως οι Σάσα Βεζένκοφ, Σέιν Λάρκιν, Ματίας Λεσόρ και πολλοί ακόμη να δώσουν τη δική τους άποψη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Σερβία είχε την τιμητική της, αφού οι περισσότερες απαντήσεις αφορούσαν την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτίζαν.

Το βίντεο της Euroleague