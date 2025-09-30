Το παρασκήνιο πίσω απο τις «φιλοφρονήσεις» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το Super Cup

Δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ημέρες, όπου ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής του Σούπερ Καπ 2025 κερδίζοντας στον τελικό της Ρόδου τον Προμηθέα Πάτρας με 92-83. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία αποτελεί την πολυνίκη του θεσμού, ενώ οι Πατρινοί έχουν μια κατάκτηση και ηττήθηκαν για πρώτη φορά σε τελικό.

Σε μια διοργάνωση που ο Παναθηναϊκός απουσίαζε, λόγω του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, τις εντυπώσεις έκλεψε το... post game που είχε ως πρωταγωνιστές τους δυο «αιώνιους».

Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά μετά την απονομή ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος βρίσκονταν κανονικά στη θέση της Καρδίτσας, έστειλε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση του τίτλου.

Λίγο αργότερα, ήρθε και η απάντηση του Ολυμπιακού με την οποία ευχαρίστησε τον αντίπαλο του, ενώ ταυτόχρονα τόνισε πως θα ήθελε να ήταν και ο Παναθηναϊκός εκεί, για να πανηγυρίσουν μαζί την κατάκτηση του.

Το παρασκήνιο πίσω από τα συγχαρητήρια

Οι δυο ομάδες είναι γνωστές για την «κόντρα» που έχουν. Κάποιοι υποστήριξαν πως τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ ήταν μια προσπάθεια να... τρολάρουν τον αντίπαλο τους, αφού ουσιαστικά απουσίαζε η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να δυσκολέψει ή να σταματήσει τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του τίτλου. Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός έκανε προσπάθεια να αλλάξει η ημερομηνία του Super Cup, κάτι που δεν έγινε δεκτό και έτσι ο ίδιος δεν συμμετείχε.

Στο ίδιο κλίμα ήταν και η απάντηση του Ολυμπιακού που θέλησε να «πειράξει» τον αντίπαλο του, αφού δεν ήταν εκεί για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι δυο ομάδες βρίσκονται πολύ μακριά από το να «τα βρουν», ωστόσο, έστω κι έτσι, κατάφεραν να προσθέσουν λίγο... χιούμορ πριν αρχίσει μια ακόμη απαιτητική σεζόν.