Ο Παναθηναϊκός AKTOR «λύγισε» την Μπάγερν Μονάχου (87-79) με σούπερ... Ναν στην πρεμιέρα

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε για πρώτη αρχική πεντάδα στη φετινή σεζόν τους Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς. Παρότι ο Τι Τζέι Σορτς φάνηκε πως έχει έλλειψη ρυθμού, έχοντας μείνει για δύο εβδομάδες εκτός με ίωση, ο Παναθηναϊκός έδειξε με το... καλημέρα πως έχει πολλούς τρόπους να απειλήσει στην επίθεση, με τους Ναν, Χολμς και Ρογκαβόπουλο να έχουν από 4 πόντους μετά από 5λεπτά αγώνα (12-12). Ταυτόχρονα, ωστόσο, ψαχνόταν αμυντικά (κάτι λογικό με τρεις νέους παίκτες στην αρχική πεντάδα).

Πρόβλημα το ριμπάουντ, κυρίαρχοι Ναν και Γιουρτσεβέν

Η Μπάγερν κυριάρχησε στα ριμπάουντ στο πρώτο δεκάλεπτο (12 έναντι 4, με τα 5 επιθετικά) και με καλή δημιουργία από Γιόβιτς (4 ασίστ) και Μέις (3 ασίστ), αλλά και τους Μάικ και Γκέιμπριελ να έχουν από 7 πόντους, έβαλε μπελάδες στους Πράσινους, που έκλεισαν την περίοδο με ισχνό προβάδισμα (23-22) χάρη στον Κέντρικ Ναν (8 πόντοι και 4 από τις μόλις 5 ασίστ της ομάδας του).





Στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από δύο σερί τρίποντα του Μπάλντουιν, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να είναι κυρίαρχος επιθετικά (έφτασε τους 12 πόντους με 3/3 δίποντα και 6/6 βολές) κατάφερε να διατηρήσει μια μικρή διαφορά. Παρότι δεν ήταν εύστοχος από την περιφέρεια (μόλις 2 εύστοχα τρίποντα από τον Ρογκαβόπουλο), με τον Κέντρικ Ναν να έχει μια all around εμφάνιση με 13 πόντους, 7 ασίστ και 2 ριμπάουντ, έκλεισε το ημίχρονο στο +6 (47-41).

Άμυνα και Γκραντ απλοποίησαν την πρεμιέρα

Η Μπάγερν ξεκίνησε με σερί 0-5 το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά ο Τζέριαν Γκραντ έδωσε λύσεις με 5 δικούς του πόντους. Το πρόβλημα με τα ριμπάουντ συνεχίστηκε, ενώ και ο Ρισόν Χολμς χρεώθηκε νωρίς με το τρίτο προσωπικό του φάουλ. Σε εκείνο το σημείο, ο Παναθηναϊκός έβγαλε ενέργεια αμυντικά, με πρωταγωνιστή τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και με 4 σερί πόντους του Ναν στην επίθεση έφτασε για πρώτη φορά στο +10 (60-50 στο 26'). Το τριφύλλι βρέθηκε και στο +12, αλλά κάποιες στιγμές αδράνειας στο τελευταίο λεπτό της περιόδου, διαμόρφωσαν το 68-61 στο 30'.



Με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να δίνει και πάλι λύσεις με ασίστ στον Γιουρτσεβέν και ωραίο καλάθι, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε ξανά σε διψήφια διαφορά (72-61) και ουσιαστικά δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω του.



ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79

Πηγή: Athletiko.gr