Stoiximan GBL: Αυτές είναι οι λίστες των δύο «αιωνίων» - Εκτός 8αδας Λεσορ και Έβανς

Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δήλωσαν την 8αδα ξένων στα ρόστερ της Stoiximan GBL, με τους Ματίας Λεσόρ και Κίναν Έβανς να μένουν εκτός.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την μεγάλη μάχη της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στην Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15), με την οποία θα ολοκληρωθεί μια πολύ απαιτητική σειρά αγώνων που ξεκίνησε την φετινή σεζόν.

Δεν τελειώνουν όμως σήμερα οι εβδομαδιαίες υποχρεώσεις του «τριφυλλιού», καθώς την Κυριακή (5/10, 16:00) είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα στην Stoiximan GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μάλιστα σήμερα Παρασκευή (3/10) δήλωσε τους 8 ξένους που έχει δικαίωμα στο ελληνικό ρόστερ, ενώ σε κάθε αγώνα 6 εξ αυτών θα μπορουν να βρίσκονται στην 12άδα.

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε τους Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τζέντι Οσμάν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσεβέν, αφήνοντας εκτός τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ επιστρέφει στα παρκέ τον Νοέμβριο, οπότε τότε ο Τούρκος τεχνικός θα χρησιμοποιήσει πιθανότατα μία από τις αλλαγές που δικαιούται στην 8άδα των ξένων. 

Στην αντίπερα όχθη στον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Κίναν Έβανς, παρά το γεγονός ότι είναι έτοιμος ιατρικά. Θυμίζουμε ότι ο Κίναν Έβανς το τελευταίο διάστημα βρίσκεται εκτός προπονήσεων λόγω τραυματισμού στην δεξία επιγονατίδα, και απουσίαζε και από τις πρώτες δύο αγωνιστικές των «ερυθρολεύκων» στην Euroleague.

Η 8αδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι: Φουρνιέ, Νιλικίνα, Λι, Ουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ, Χολ

Να σημειώσουμε πως κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και δυο στον δεύτερο γύρο.

