Μαρούσι- Ολυμπιακός 81- 100: Πρεμιέρα με 100άρα στο ντεμπούτο Νιλικίνα

Το Μαρούσι υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο αναμορφωμένο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εκτός έδρας του Αμαρουσίου με 100-81 και ξεκινώντας με το δεξί την υπεράσπιση του περσινού τίτλου του πρωταθλητή.

Το ματς

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε από νωρίς την ανωτερότητά της, ανεβάζοντας ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και βελτιώνοντας σημαντικά την αμυντική της λειτουργία. Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στην Ευρωλίγκα, όπου θα υποδεχθούν την Dubai BC στις 10 Οκτωβρίου, ενώ το Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου θα ταξιδέψει στην Πάτρα για το ματς με τον Προμηθέα στις 11 Οκτωβρίου.

Πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 τάπα, ο Γουόρντ με 14 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, και ο Πίτερς με 11 πόντους και 3 ριμπάουντ. Πολύ θετικό ντεμπούτο έκανε και ο Φρανκ Νιλικίνα, που τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Από πλευράς Αμαρουσίου, ξεχώρισε ο Μέικον με 20 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ, καθώς και ο Ουίλιαμς που πρόσθεσε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός, αν και μπήκε μουδιασμένα στο ματς, βρήκε ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 53-42, με τον Πίτερς να ευστοχεί σε τρίποντο λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης και Νιλικίνα συνέβαλαν καθοριστικά και στις δύο πλευρές του παρκέ, βοηθώντας την ομάδα να χτίσει διαφορά ασφαλείας

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να διατηρεί υψηλό ρυθμό και με ένα σερί 11-2, χάρη στις προσπάθειες των Βεζένκοφ και Γουόρντ, να εκτοξεύει τη διαφορά στο +20 (64-44 στο 23’), ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη από νωρίς.

Οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν με ευκολία απέναντι σε ένα Μαρούσι που δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό τους, με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 13 πόντους και το σκορ να διαμορφώνεται στο 72-50 στο 26ο λεπτό.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 82-59, δείχνοντας πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, το αποτέλεσμα είχε ήδη κριθεί και οι δύο προπονητές έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες, δοκιμάζοντας διαφορετικά σχήματα.

Στο 34’ οι Πειραιώτες συνέχιζαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο (88-68), ενώ λίγα λεπτά πριν το φινάλε το σκορ ήταν 92-70, με το παιχνίδι να κυλά χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Ο Ολυμπιακός χαμήλωσε ρυθμούς στα τελευταία λεπτά και έφτασε άνετα στο τελικό 100-81, πανηγυρίζοντας μια εμφατική νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Μαρούσι: Ρέινολντς, Καρακώστας, Μέικον, Νικολαΐδης, Τουλιάτος, Χατζηδάκης, Κινγκ, Καλαϊτζάκης, Γουίλιμας, Ιορδάνου, Μπριγκς, Γιαννόπουλος.

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ.